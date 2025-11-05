Santi Gimenez esce allo scoperto: “Infortunato da mesi, devo fermarmi”

Il centravanti messicano tramite i social ha voluto spiegare la situazione che sta vivendo in questa stagione: un chiarimento necessario.

La stagione di Santiago Gimenez è al di sotto delle aspettative, i numeri parlando chiaro: 0 gol in 9 presenze in Serie A, 1 gol in 2 presenze in Coppa Italia. Ci si attendeva un contributo realizzativo sicuramente superiore.

Durante lo scorso calciomercato estivo il Milan era arrivato anche a pensare di cederlo, non è un segreto. Igli Tare aveva ammesso i contatti con la Roma per un possibile scambio con Artem Dovbyk, poi non concretizzato. Ma il nazionale messicano ha sempre avuto il desiderio di rimanere in maglia rossonera, quella che sognava fin da piccolo, per dimostrare di meritarla. Il fatto di faticare a segnare gol gli ha attirato non poche critiche, è risaputo.

Milan, Santiago Gimenez parla del suo infortunio: quando tornerà?

In tarda serata El Bebote ha deciso di pubblicare un post sul suo profilo ufficiale X per spiegare la sua situazione: “Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo. Con molta voglia di aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è cresciuto ed è arrivato il momento di fermarmi. Adesso tocca riprendermi e prepararmi per stare con voi il prima possibile. Grazie per il supporto, ci vediamo presto“.

Gimenez è alle prese con un infortunio da un po’ di tempo, ha cercato di stringere i denti, però in Atalanta-Milan ha dovuto lasciare il campo proprio per un problema alla caviglia sinistra e probabilmente la situazione si è aggravata. Ha saltato la scorsa partita contro la Roma e dalle sue parole si evince che non ci sarà neppure nella prossima contro il Parma. Vedremo quando sarà nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri.

Certamente, il fatto di giocare con una caviglia malconcia non lo ha aiutato a esprimere il meglio di sé stesso. Il padre Christian Gimenez ne aveva già parlato a Fox Sports Mexico un po’ di giorni fa: “Santiago ha un problema alla caviglia che va e viene. Ci sono quindi momenti in cui è a posto e altri giorni in cui sente più o meno dolore. Non si sa cos’è… Ha momenti in cui non sente dolore e altri in cui gli fa molto male, è particolare. Prima della partita con l’Atalanta stava bene, gli avevo parlato“.