Svolta San Siro, ufficiale: sono arrivate le firme

Ormai è tutto fatto. Milan e Inter sono passate dalle parole ai fatti: è accaduto stamattina. Il punto della situazione

Svolta nella mattinata di oggi, mercoledì 5 novembre. Un giorno questo che passerà alla storia per la città di Milano, oltre ovviamente per i due club, Milan e Inter.

E’ Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, attraverso un tweet sul proprio profilo X, a dare gli ultimi aggiornamenti in merito allo stadio, diventato di proprietà dei rossoneri e dei nerazzurri.

Lo stadio di San Siro da oggi è proprietà di Milan e Inter. Questa mattina è stato completato il rogito con le firme. Incontro iniziato alle 7.30 e chiuso intorno alle 12. Sono in corso le ultime pratiche. I club hanno già iniziato la fase di progettazione del nuovo stadio. pic.twitter.com/kaeBjIcgBx — luca bianchin (@lucabianchin7) November 5, 2025

“Questa mattina è stato completato il rogito con le firme. Incontro iniziato alle 7.30 e chiuso intorno alle 12. Sono in corso le ultime pratiche. I club hanno già iniziato la fase di progettazione del nuovo stadio”.

#Scaroni ha già lasciato lo studio del Notaio dopo il rogito, confermando (ovviamente) l’operazione conclusa: San Siro é ufficialmente delle due società ✅🔴⚫️@PianetaMilan — Stefano Bressi (@StefanoBressi) November 5, 2025

Stefano Bressi, attraverso il proprio profilo fornisce un ulteriore aggiornamento. E’ stato ovviamente, Paolo Scaroni a mettere nero su bianco, con la propria firma. Il presidente del Milan ha così lasciato lo studio del Notaio dopo il rogito. Per il Diavolo e i cugini dell’Inter è dunque il momento ufficiale di voltare pagina. Stavolta inizia per davvero una nuova era tanto attesa.