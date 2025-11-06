Diogo Leite, un’occasione per il Milan: perché può essere il colpo giusto

La società rossonera valuta il centrale che milita nella Bundesliga, potrebbe arrivare a costi contenuti: ecco alcuni dati interessanti su di lui.

Il Milan è in linea con l’obiettivo che si era dato per la stagione 2025/2026: tornare in Champions League. La squadra è terza in classifica, con gli stessi punti di Inter e Roma, a -1 dal capolista Napoli. Il sogno Scudetto è vivo, anche se mancano ancora tante partite da disputare.

I vari infortuni capitati hanno messo messo in evidenza che forse la rosa è un po’ corta e che potrebbe essere utile intervenire sul calciomercato a gennaio. Massimiliano Allegri non si è mai lamentato del numero di calciatori a disposizione, è stato tutto concordato con la dirigenza, però non gli dispiacerebbe qualche risorsa in più per avere un gruppo ancora più solido per raggiungere gli obiettivi. Ad esempio, si è più volte parlato del possibile ingaggio di un nuovo difensore centrale. Ce ne sono cinque in organico e uno di questi è il giovane David Odogu, arrivato alla fine sella sessione estiva del mercato e che ovviamente è ancora molto inesperto.

Milan, idea Diogo Leite: è il rinforzo giusto?

Il Milan sta tenendo d’occhio diversi profili. Se deciderà di intervenire, non farà un grande investimento, cercherà delle occasioni a buon prezzo. Tra i difensori centrali che hanno il contratto in scadenza a giugno 2026 c’è Diogo Leite, già accostato al club rossonero nel recente passato. Potrebbe essere una soluzione a buon mercato.

Il portoghese classe 1999 milita nell’Union Berlino. Ha saltato le prime tre partite di Bundesliga non era a disposizione e la squadra ha subito la bellezza di 8 gol, ottenendo 1 vittoria e 2 sconfitte. Nelle successive 6 ha giocato come titolare e la squadra ne ha subiti 7, con 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. È stato tra i migliori in campo, confermando le sue doti tecniche e da leader difensivo.

I dati (fonte: Data FBref) di squadra dell’Union evidenziano che Leite si trova nelle prime posizioni in quasi tutte le statistiche difensive nei 90 minuti. In particolare:

1° per intercetti – 1.61

2° per tiri respinti – 0.89 (Doekhi 1.00)

2° per clearances – 7.32 (Querfeld 7.44)

3° per respinte – 1.61 (Khon 1.75, Burke 1.78)

Diogo si contraddistingue anche nelle statistiche generali di squadra risultando nella top 3 in: respinte, tiri respinti e clearances.

3° per respinte – 9 (Khon 10, Doekhi 11)

3° per tiri respinti – 5 (Querfeld 6, Doekhi 9)

3° per clearances – 41 (Doekhi 49, Querfeld 67)

L’ex Porto sa giocare sia in una difesa a tre sia in una difesa a quattro, sicuramente la dirigenza rossonera lo sta tenendo d’occhio. È mancino, quindi teoricamente partirebbe come vice del titolarissimo Strahinja Pavlovic. Alto 1,90 metri, si fa valere nel gioco aereo, è abile nel posizionamento e possiede una buona tecnica. Potrebbe essere una valida aggiunta al reparto difensivo di Allegri.