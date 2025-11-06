Home » Calciomercato Milan » L’agente lo porta al Milan, a Napoli è già finita

L’agente lo porta al Milan, a Napoli è già finita

Le ultimissime notizie relative al calciomercato del Diavolo, pronto a rafforzare il proprio organico durante l’inverno: il punto della situazione

Ibra a Milanello con Tare e Allegri
L'agente lo porta al Milan, a Napoli è già finita (Ansa) – MilanLive.it

Il calciomercato di gennaio non è così lontano. Igli Tare e Giorgio Furlani stanno sondando il terreno alla ricerca delle opportunità che possono tornare utili a Massimiliano Allegri. In queste settimane di forte emergenza, si è visto quanto la rosa sia troppo corta.

L’arrivo di un paio di calciatori sarebbe, dunque, gradito dal tecnico livornese. Non è un segreto d’altronde che l’ex Juve pensava di poter accogliere già in estate un centravanti d’area di rigore e un difensore centrale esperto. Alla fine, Massimiliano Allegri si è dovuto accontentare di Christopher Nkunku, non proprio un bomber, e del giovanissimo Odogu, che non sta trovando spazio.

Oggi, i titolari dietro sono Pavlovic, Gabbia e Tomori, con De Winter primo rincalzo. In avanti, nonostante gli infortuni, il francese non è riuscito ad imporsi, come si sperava in società. Considerate, inoltre, le difficoltà di Santiago Gimenez, acquistare un centravanti nel 2026 appare proprio una priorità.

Calciomercato Milan, caccia al bomber: Tare e Furlani pronti al colpo

Igli Tare e Giorgio Furlani stanno così cercando di capire se possono esserci delle possibilità da cogliere. Una potrebbe essere quella di Joshua Zirkzee, pronto a lasciare il Manchester United. Ma sull’olandese c’è anche la Roma, che potrebbe così liberare Dovbyk.

Ibra e Furlani a Verona
Calciomercato Milan, caccia al bomber: Tare e Furlani pronti al colpo (Ansa) – MilanLive.it

Attenzione, però, ad un’altra idea che può nascere sempre dalla Serie A. Il Napoli, ad esempio, rischia seriamente di uscire dalle coppe e senza disputarle avere tre centravanti avrebbe davvero poco senso. Dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, Antonio Conte ha ricevuto in dono Hojlund dal Manchester United, che si è andato ad aggiungere a Lucca.

Il belga, però, è ormai pronto a tornare. Con il suo rientro, non è da escludere l’addio dell’italiano a fine gennaio. Molto, chiaramente, dipenderà dalle risposte che darà l’ex Inter. Se dovesse offrire le giuste garanzie, l’entourage dell’ex Udinese, sarebbe pronto a chiedere la cessione del suo assistito.

Il Milan, al quale è stato già proposto in passato, potrebbe approfittare della situazione e aprire ad un acquisto in prestito con diritto di riscatto. Lucca, d’altronde, ha le caratteristiche che il Diavolo sta cercando.

