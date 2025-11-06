L’agente lo porta al Milan, a Napoli è già finita

Le ultimissime notizie relative al calciomercato del Diavolo, pronto a rafforzare il proprio organico durante l’inverno: il punto della situazione

Il calciomercato di gennaio non è così lontano. Igli Tare e Giorgio Furlani stanno sondando il terreno alla ricerca delle opportunità che possono tornare utili a Massimiliano Allegri. In queste settimane di forte emergenza, si è visto quanto la rosa sia troppo corta.

L’arrivo di un paio di calciatori sarebbe, dunque, gradito dal tecnico livornese. Non è un segreto d’altronde che l’ex Juve pensava di poter accogliere già in estate un centravanti d’area di rigore e un difensore centrale esperto. Alla fine, Massimiliano Allegri si è dovuto accontentare di Christopher Nkunku, non proprio un bomber, e del giovanissimo Odogu, che non sta trovando spazio.

Oggi, i titolari dietro sono Pavlovic, Gabbia e Tomori, con De Winter primo rincalzo. In avanti, nonostante gli infortuni, il francese non è riuscito ad imporsi, come si sperava in società. Considerate, inoltre, le difficoltà di Santiago Gimenez, acquistare un centravanti nel 2026 appare proprio una priorità.

Calciomercato Milan, caccia al bomber: Tare e Furlani pronti al colpo

Igli Tare e Giorgio Furlani stanno così cercando di capire se possono esserci delle possibilità da cogliere. Una potrebbe essere quella di Joshua Zirkzee, pronto a lasciare il Manchester United. Ma sull’olandese c’è anche la Roma, che potrebbe così liberare Dovbyk.

Attenzione, però, ad un’altra idea che può nascere sempre dalla Serie A. Il Napoli, ad esempio, rischia seriamente di uscire dalle coppe e senza disputarle avere tre centravanti avrebbe davvero poco senso. Dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, Antonio Conte ha ricevuto in dono Hojlund dal Manchester United, che si è andato ad aggiungere a Lucca.

Il belga, però, è ormai pronto a tornare. Con il suo rientro, non è da escludere l’addio dell’italiano a fine gennaio. Molto, chiaramente, dipenderà dalle risposte che darà l’ex Inter. Se dovesse offrire le giuste garanzie, l’entourage dell’ex Udinese, sarebbe pronto a chiedere la cessione del suo assistito.

Il Milan, al quale è stato già proposto in passato, potrebbe approfittare della situazione e aprire ad un acquisto in prestito con diritto di riscatto. Lucca, d’altronde, ha le caratteristiche che il Diavolo sta cercando.