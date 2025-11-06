Mauro Icardi al Milan: 3 motivi per dire sì e 3 per dire no

Al Milan serve un bomber e tra i tifosi c’è chi vorrebbe l’ex Inter: sarebbe un colpo adatto alle esigenze di Allegri? Forse sì, forse no.

Nello scorso calciomercato estivo si è parlato più volte del possibile arrivo di un nuovo centravanti in rossonero e poi non è arrivato. Dopo aver provato a prenderne uno, è stato scelto di acquistare Christopher Nkunku, prima punta atipica. Il problema di non avere un goleador davanti è rimasto, anche perché Santiago Gimenez non ha realizzato reti in Serie A e recentemente ha anche rivelato di aver giocato da infortunati negli ultimi mesi.

Per gennaio il Milan potrebbe decidere di ingaggiare un nuovo attaccante. Già sta trapelando qualche nome, anche se profili graditi come Joaquin Panichelli dello Strasburgo e Jonathan Burkardt dell’Eintracht Francoforte sono costosi e difficilmente la dirigenza farà un investimento importante nel mercato invernale. C’è chi suggerisce il nome di Mauro Icardi, soprattutto dopo che il suo agente Elio Letterio Pino ha parlato così a Gianlucadimarzio.com: “Aspetteremo fino a dicembre, poi ci riterremo liberi di fare altre scelte“.

Icardi al Milan: i pro dell’operazione

Situazione contrattuale: Icardi è in scadenza a giugno 2026 e c’è la possibilità di comprare il suo cartellino a un prezzo contenuto. Nel febbraio prossimo compirà 33 anni, quindi il Galatasaray non dovrebbe creare troppi problemi. Feeling con il gol: l’argentino è un attaccante che ha sempre segnato. In Turchia 67 reti (e 22 assist) in 101 presenze. Prima al PSG 38 gol e 10 assist in 92 partite e all’Inter ha messo assieme 124 reti e 29 assist in 219 match giocati in nerazzurro. Esperienza: Icardi ha 32 anni, ha esperienza internazionale e ha già giocato in Serie A, conosce molto bene il campionato italiano e non avrebbe bisogno di tempo per adattarsi.

I contro dell’affare Icardi

Infortuni: la sua avventura al Galatasaray è stata caratterizzata anche da problemi fisici. L’infortunio più grave è avvenuto nel novembre 2024: rottura del legamento crociato anteriore e lesione al menisco del ginocchio destro, ha saltato tutto il resto della stagione. Stipendio: Icardi in Turchia percepisce circa 6 milioni di euro netti annui più bonus. Bisogna capire quali potrebbero essere le sue richieste. Ipotizzabile che il Milan non andrebbe oltre i 4 milioni di euro netti. Controversie personali: la sua vita privata è abbastanza turbolenta. Da tempo è in guerra con l’ex moglie Wanda Nara e questa vicenda potrebbe condizionarlo sul campo. Lui nel frattempo ha iniziato una relazione con un’altra donna, María Eugenia Suárez, nota come “La China Suarez”, già indicata come sua amante in passato. Al Milan tutto questo potrebbe essere un elemento un po’ “destabilizzante”.

Qualcuno potrebbe indicare anche l’età come un elemento che va contro questa operazione, però Icardi ha meno anni di quelli che aveva Olivier Giroud (35) quando approdò al Milan. Ovviamente, non stiamo paragonando in modo assoluto i due attaccanti, però il fattore anagrafico non sembra così determinante. Se un calciatore over 30 sta bene fisicamente, può fare la differenza e può essere preso a buone condizioni economiche, il Milan lo può prendere in considerazione.