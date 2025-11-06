Home » Calciomercato Milan » Pulisic torna, Nkunku cresce: la pazza idea di Allegri per un nuovo Milan

Pulisic torna, Nkunku cresce: la pazza idea di Allegri per un nuovo Milan

Con il ritorno di Pulisic e la crescita di Nkunku, Allegri sta pensando ad una clamorosa idea per una nuova formazione

Il Milan giocherà sabato sera contro il Parma prima della sosta di novembre. Massimiliano Allegri può sorridere perché riavrà a disposizione Christian Pulisic. L’infortunio subito con la Nazionale a metà ottobre è ormai alle spalle: l’americano al Tardini ci sarà, almeno in panchina, ed è probabile che troverà un po’ di spazio a gara in corso nel secondo tempo. Un ritorno molto importante quello dell’ex Chelsea: stiamo parlando senza ombra di dubbio di un giocatore indispensabile per il Milan e fra i più importanti di tutta la Serie A per qualità tecnica, intelligenza calcistica e disponibilità.

Pulisic è da considerare assolutamente un titolare e per Allegri ci saranno problemi di abbondanza: quando l’americano sarà al top della forma, affiancherà Rafael Leao per un attacco senza riferimenti? E quando tornerà Santiago Gimenez? E Christopher Nkunku pagato 40 milioni e in crescita già dalla gara contro la Roma? Tante domande alle quali è difficile rispondere adesso, ma intanto Allegri sta già pensando ad una novità di formazione che riguarda proprio la fase offensiva.

Milan, nuova formazione offensiva: Allegri ci sta già lavorando

Con Pulisic al top della forma, con Nkunku che è destinato a migliorare col tempo e con un Leao anche lui insostituibile, non è da escludere che Allegri pensi ad una formazione iper-offensiva con un tridente. Una soluzione tattica possibile con l’esclusione di un centrocampista e quindi con una sorta di 3-4-2-1 con Leao sul centro sinistra, Pulisic sul centro destra e Nkunku centrale, ma tutti e tre interscambiabili nelle posizioni.

Chiaramente parliamo di una formazione molto offensiva e quindi difficile da vedere titolare, ma è una soluzione sulla quale Allegri sta lavorando soprattutto per quando ci sarà necessità di vincere o di ribaltare un risultato. Ogni tipo di discorso è comunque rimandato a quando Pulisic avrà ritrovato la condizione migliore, così come Leao (che è comunque reduce da un lungo infortunio) e Nkunku, che è stato pagato 40 milioni e reclama spazio. In tutto ciò, resterebbe fuori Gimenez, che è l’unico vero centravanti della rosa. Problemi di abbondanza, con una sola competizione da giocare, a riprova del fatto che il Milan ha una rosa di primissimo livello e che deve assolutamente puntare allo Scudetto. Sta ad Allegri trovare le soluzioni migliori per accontentare tutti, e una strada sembra essere proprio una squadra più offensiva.

