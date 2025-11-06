Ultim’ora Rabiot, comunicato ufficiale sul centrocampista

Le ultimissime notizie relative al calciatore, che ha vestito in passato la maglia della Juventus e del Marsiglia. Il punto della situazione

Arrivano notizie importanti relative ad Adrien Rabiot. La lente di ingrandimento è puntata sul centrocampista, fermo per infortunio, dall’ultimo pausa per le nazionali.

Dopo il rientro in gruppo di Christian Pulisic, avvenuto nella giornata di ieri, le attenzioni si sono spostate sul giocatore, che in passato ha vestito la maglia di Juventus e Marsiglia.

Le notizie legate a Rabiot sono davvero positive: il calciatore, infatti, non è stato convocato da Didier Deschamps, in vista delle sfide di qualificazione ai Mondiali 2026, contro l’Ucraina e l’Azerbaigian.

I convocati – Portieri: Chevalier, Maignan, Samba; difensori: Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernadez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano; centrocampisti: Camavinga, Kanté, Koné, Olise, Zaïre-Emery; attaccanti: Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolo Muani, Mateta, Mbappé, Nkunku.

Come si può vedere dalla lista completa dei calciatori chiamati dall’ex calciatore della Juventus, Rabiot non è presente dopo essere stato pre-convocato. Ci sono invece Christopher Nkunku e Mike Maignan. L’assenza del centrocampista è certamente frutto della diplomazia rossonera.

Milan, Rabiot non sarà solo: testa al derby contro l’Inter

Rabiot potrà così restare a Milanello a lavorare per recuperare la forma migliore in vista del derby di Milano, che andrà in scena fra qualche giorno, al rientro dalla nuova pausa per le nazionali. Il francese sarà in buona compagnia a Carnago. Non sarà convocato, infatti, anche Christian Pulisic.

L’americano, però, sabato sarà della partita: il giocatore è tornato in gruppo ieri ed è pronto a mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Solo domani il mister livornese deciderà se farlo partire dall’inizio o dalla panchina. Un altro calciatore che sarà a Milanello nei prossimi giorni è Santiago Gimenez.

Il messicano dovrà star fuori per qualche giorno – le cinque settimane di stop non sono state confermate (potrebbero essere meno) – per un problema alla caviglia. Poi potrà iniziare la sua missione per prendersi il Milan. Ad oggi il rischio di perderlo è davvero concreto. Gennaio, infatti, è sempre più vicino: Igli Tare e Giorgio Furlani stanno pensando di acquistare un nuovo attaccante.