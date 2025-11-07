Rinnovo Maignan, sorpresa Allegri: spiazza tutti in conferenza

Allegri non ha lasciato spazio ad interpretazioni in conferenza stampa sul tema Maignan e il rinnovo: parole chiarissime

Il Milan tornerà in campo domani prima della sosta. Affronterà il Parma, ed è un appuntamento da non fallire. I ducali sono in grande difficoltà e, in più, hanno anche pesanti assenze come quella di Alessandro Circati, leader difensivo. Massimiliano Allegri sa benissimo che ha l’opportunità di trascorrere tutta la sosta da primo in classifica: il Napoli, tutt’altro che brillante, è impegnato sul difficile campo del Bologna e l’Inter ospita la Lazio a San Siro. L’idea di poter trascorrere in cima tutto il periodo degli impegni delle Nazionali è sicuramente molto piacevole. Non ne ha parlato in conferenza stampa. Ha parlato, invece, del rientro di Pulisic, confermato, e delle condizioni di Rabiot e Gimenez, che torneranno a disposizione per il derby al rientro del prossimo 23 novembre. C’è stato anche un altro passaggio chiave della sua conferenza stampa e riguarda Mike Maignan.

Allegri sul rinnovo di Maignan: parole a sorpresa

Allegri ha affrontato in modo diretto la questione legata al futuro di Mike Maignan, tornata d’attualità dopo la sua prestazione decisiva contro la Roma. Il rigore parato a Dybala ha riportato il portiere francese al centro dell’attenzione, ma anche dei discorsi di mercato. L’estremo difensore rossonero ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e il suo rinnovo resta un tema aperto nella dirigenza di Via Aldo Rossi.

Allegri ha tracciato una linea chiara sul valore del gruppo e sul ruolo del portiere all’interno della squadra: “Dico sempre ai ragazzi che quando siamo al Milan dobbiamo lavorare ogni giorno con passione per creare i presupposti per ottenere risultati, perché la maglia del Milan bisogna tenersela. Quando andiamo via dal Milan non ci torniamo. Maignan è un grandissimo portiere, la società sta programmando il futuro del Milan e quindi ci sono Tare e Furlani che penseranno al meglio per il Milan”. Parole che confermano la fiducia del tecnico verso il suo numero uno, ma che rimandano la decisione definitiva alle prossime mosse della società.

Arrivato nel 2019 a parametro zero dal Lille, Maignan è diventato uno dei pilastri della squadra rossonera. Con 174 presenze complessive, uno Scudetto nel 2022 e la Supercoppa Italiana del 2025, il francese si è imposto come uno dei migliori portieri d’Europa. I colloqui per il prolungamento del contratto, avviati nei primi mesi dell’anno, sono stati sospesi nonostante una base d’intesa intorno ai 5 milioni di euro a stagione. Sullo sfondo resta il forte interesse di club esteri, tra cui il Chelsea, che la scorsa estate aveva provato a inserirsi ma senza soddisfare la richiesta del Milan, fissata a 20 milioni più bonus.