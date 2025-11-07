Infortunio Rabiot e Gimenez, out per Parma-Milan: Allegri annuncia la data del rientro

Allegri in conferenza stampa ha parlato delle condizioni dei suoi calciatori acciaccati e non solo.

Il Milan viene dalla fondamentale vittoria contro la Roma e vuole vincere anche a Parma, prima dell’inizio della nuova sosta nazionali. Massimiliano Allegri sa che la trasferta in Emilia-Romagna può essere insidiosa, nonostante i gialloblu vengano da due sconfitte e abbiano vinto una sola partita in questa Serie A. Non bisogna affrontare il match con l’atteggiamento sbagliato, altrimenti si corre il rischio di perdere altri punti.

Parma-Milan: Allegri in conferenza stampa

Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Milan e ha fatto il punto su quei calciatori che hanno avuto dei problemi fisici e che ne hanno tuttora: “Abbiamo recuperato Pulisic che sarà a disposizione, Estupinan e Jashari hanno migliorato la condizione. Rabiot rimarrà fuori, tornerà dopo la sosta, così come Gimenez. Santi penso che sarà a disposizione per il derby. Ci manca un centravanti? Abbiamo Gimenez che ci potrà dare tanto, magari potremo giocare anche senza centravanti. Ci sono stagioni che puoi giocare anche senza uomo d’area. Detto questo, Leao e Nkunku il centravanti possono farlo”.

RINNOVO MAIGNAN – “Lo dico sempre ai ragazzi. Quando siamo al Milan, tutti noi che ci lavoriamo, tutti devono lavorare con passione e voglia per creare presupposti per ottenere risultati, perché la maglia del Milan bisogna tenersela. Bisogna lavorare in questa direzione. Perché poi quando andiamo via dal Milan non è che ci torniamo. Mike è un grande portiere, la società sta programmando il futuro del Milan, ci sono delle persone che penseranno a fare il meglio. Noi dobbiamo pensare al campo“.

IL PERCORSO VERSO L’OBIETTIVO – “I primi 6 mesi sono la preparazione per il rush finale. A marzo bisogna essere nella condizione per giocarci nel nostre chance di arrivare nei primi quattro posti della classifica“.

MODRIC IMPORTANTE NELLA FASE OFFENSIVA – “Modric capisce prima dove finisce la palla, ha portato tanto in quello e anche nella fase di gestione della palla. Tutti sono a disposizione nel difendere. Bisogna migliorare la fase realizzativa, rispetto a quanto creato la percentuale di gol è molto bassa”.

GIOCARE CON UN TRIDENTE OFFENSIVO – “Vedremo durante la stagione. Ci sono dei momenti in cui si può fare. È un cambiamento che si potrà affrontare durante la stagione se la squadra potrà sostenerlo. Tutto dipende dalla disponibilità dei giocatori quando non abbiamo palla. Nel calcio di oggi non si può difendere in 7 o in 8, che poi sono anche meno lucidi in fase offensiva“.

IL GRUPPO – “C’è una buona armonia a Milanello. Tutti sono partecipi, i giocatori devono solo pensare a giocare e a vincere. Bisogna mantenere equilibrio e i piedi per terra, in un percorso ci possono essere sempre imprevisti. Tutti devono avere chiaro l’obiettivo: arrivare nelle prime quattro“.

MILAN DA SCUDETTO? – “Inter e Napoli sono favorite, la Lazio sta tornando, la Juve sarà una candidata, la Roma sta facendo bene e l’Atalanta tornerà su. Serve equilibrio, meno si parla e meglio è. Anzi, meglio stare in silenzio e pensare agli obiettivi“.