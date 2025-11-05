Tegola Gimenez, infortunio serio: svelati i tempi di recupero

L’attaccante messicano deve guarire da un problema alla caviglia sinistra: servirà un po’ di tempo e dovrà saltare delle partite.

Nella serata di martedì Santiago Gimenez ha pubblicato un messaggio sui social network per annunciare di essere infortunato da mesi. Ha provato a giocare nonostante la caviglia sinistra fosse malconcia, ma la situazione è peggiorata e ora è costretto a fermarsi.

La sua stagione non esaltante è stata finora condizionata anche da questo problema fisico. Dopo Atalanta-Milan, l’ultima partita in cui ha giocato e durante la quale è stato sostituito proprio per un infortunio alla caviglia, Massimiliano Allegri non sembrava preoccupato: “È una botta“. Invece, c’era molto di più. Il numero 7 rossonero ha saltato il successivo match contro la Roma e non ci sarà neppure a Parma.

Milan, Gimenez infortunato: le ultime news sulle sue condizioni

Stando a quanto rivelato da ESPN Mexico, l’assenza di Gimenez dovrebbe prolungarsi oltre la pausa nazionali. La fonte ha scritto quali dovrebbero essere i tempi di recupero.

Il giocatore ha iniziato un trattamento di cinque settimane che lo terrà fuori per i prossimi impegni con il Milan e con la nazionale del Messico. Si attendono conferme dal club rossonero in merito alle condizioni dell’attaccante, però al momento è trapelata questa notizia da parte di una fonte autorevole come ESPN Mexico.

Aver continuato a giocare con una caviglia non a posto, invece di fermarsi anticipatamente per guarire in maniera completa, ha provocato un peggioramento che ora lo costringe a stare fuori per un po’ di tempo. Non ci voleva né per lui né per il Milan, che ha nel messicano l’unico vero centravanti in organico.