Scelto il difensore per Allegri: colpo a zero del Milan

Le ultimissime notizie relative al calciomercato del Milan. I rossoneri sono pronti a mettere le mani sul centrale

E’ caccia al difensore in casa Milan. Massimiliano Allegri fino a questo momento ha puntato soprattutto su Matteo Gabbia, Fikayo Tomori e Pavlovic. E’ stato così De Winter il primo rincalzo: è accaduto anche domenica sera contro la Roma con l’inglese non in ottime condizioni. Il giovanissimo Odogu, dunque, non è stato ritenuto ancora pronto di giocare.

E’ evidente quindi che un altro centrale faccia davvero comodo a Massimiliano Allegri. Continuando a giocare a tre, tra gennaio e giugno un nuovo difensore arriverà certamente. Il profilo era stato già tracciato nel corso della scorsa estate: il tecnico livornese vuole un giocatore che abbia maturato esperienza internazionale, capace di giocare fin da subito titolare.

Le attenzioni di Igli Tare e Giorgio Furlani si sono così spostate in Premier League: si è provato a prendere Joseph Gomez del Liverpool e Akanji del Manchester City, ma senza successo. Si guarderà ancora a livello internazionale per provare a scegliere il calciatore giusto.

Calciomercato Milan, il colpo è a zero: ecco chi può vestire il rossonero

Igli Tare e Giorgio Furlani stanno guardando con estremo interesse ai calciatori che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno.

Proprio per quanto riguarda i centrali di difesa le occasioni sono davvero molte e di conseguenza anche la concorrenza può apparire agguerrita. In Germania, Dayot Upamecano vedrà terminare il proprio accordo con il Bayern Monaco e al momento non c’è alcun accordo.

Secondo transfermarkt, il francese ha una valutazione da 60 milioni di euro ed è il più caro. Alle spalle del transalpino ecco Ibrahima Konaté del Liverpool (55 milioni) e Marc Guéhi (50 milioni) del Crystal Palace. Crolla il valore, ma resta un obiettivo oggettivamente complicato, come i tre appena nominati, anche Eric Garcia (25 milioni) del Barcellona.

E’ certamente più facile, invece, pensare a profili come come Merih Demiral, Marco Senesi o Andreas Christensen del Barcellona. Di opportunità dunque ce ne sono davvero parecchie. Basta saper fare la scelta giusta.

Dayot Upamecano Bayern Monaco 60 milioni

Ibrahima Konaté Liverpool 55 milioni

Marc Guéhi Crystal Palace 50 milioni

Eric Garcia Barcellona 25 milioni

Marcos Senesi Bournemouth 22 milioni

John Stones Manchester City 22 milioni

Antonio Rudiger Real Madrid 15 milioni

Merih Demiral Al Ahli 13 milioni

Harry Maguire Manchester United 13 milioni

Andreas Christensen Barcellona 12 milioni