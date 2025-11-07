Svolta Ricci, doppio annuncio: è arrivato il comunicato ufficiale

Le ultime notizie relative al centrocampista italiano, che si è ritagliato il suo spazio dopo gli infortuni di Rabiot e Loftus-Cheek

E’ stato un periodo intenso per Samuele Ricci. Il centrocampista italiano, dopo essersi ritagliato uno spazio importante nel corso dell’estate, che aveva fatto pensare ad una sua titolarità con Massimiliano Allegri, si è accomodato in panchina.

Il tecnico livornese, infatti, non lo ha ritenuto pronto, preferendogli altri interpreti. I titolari sono subito diventati Adrien Rabiot, Youssouf Fofana e ovviamente Luka Modric, con Ruben Loftus-Cheek primo rincalzo. Nemmeno l’infortunio di Ardon Jashari, ovviamente, gli ha permesso di ritagliarsi il suo spazio.

L’ex Torino ha dovuto aspettare gli stop di Rabiot e poi del calciatore inglese per essere lanciato da Massimiliano Allegri. Nelle ultime partite, così, è toccato a lui essere schierato al fianco di Luka Modric e Youssouf Fofana. In una di queste gare – quella contro l’Atalanta – ha trovato anche la via del gol.

Milan, Ricci esulta a metà: le ultimissime da Milanello

La continuità sul campo gli ha dunque permesso di riprendersi qualcosa che aveva perso, l’Italia. Gennaro Gattuso ha, infatti, voluto premiare il giovane centrocampista, convocandolo per le gare valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali contro Moldava e Norvegia.

Un’ottima notizia anche per i colori rossoneri che per molto tempo hnnoa dovuto fare i conti con una Nazionale, quella azzurra, senza rossonero. Per l’occasione, invece, saranno due, come non succedeva da una vita. Tra i convocati, infatti, c’è ovviamente, anche Matteo Gabbia.

Tornando a Samuele Ricci, che può festeggiare il rientro in Nazionale, c’è da registrare una possibile cattiva notizia per lui. Stando alle ultimissime informazioni che arrivano da Milanello, infatti, Massimiliano Allegri starebbe pensando di lasciarlo fuori contro il Parma, valevole per l’undicesima giornata di Serie A, per dar spazio a Ruben Loftus-Cheek che scalpita dopo essere partito dalla panchina sia contro l’Atalanta che contro la Roma.