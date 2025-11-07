Tonali chiama, la Serie A risponde: il futuro è già scritto

Il centrocampista italiano non appare intenzionato a chiudere la carriere con la maglia dei Magpies: il punto della situazione

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Il tifoso del Milan ha sempre creduto nelle storie a lieto fine: nel recente passato, d’altronde, di calciatori che hanno fatto rientro alla base dopo anni in altri club con alterne fortune, ne abbiamo visto tanti.

Addii dolorosi che si sono trasformati in rientri non sempre esaltanti. E’ successo con Ricardo Kaka, ma anche con Andrij Shevchenko. Oggi, il popolo rossonero spera di poter riabbracciare Paolo Maldini, con il quale si è vinto uno Scudetto, ma soprattutto Sandro Tonali.

Il centrocampista è stato venduto al Newcastle quando proprio nessuno se lo aspettava. Le sue parole d’amore, il suo atteggiamento fuori e dentro al campo non lasciavano spazio a finali del genere. Ma di fronte a tanti, tantissimi soldi, la separazione è apparsa davvero inevitabile.

Per settimane i sostenitori del Diavolo hanno provato a cercare spiegazioni in merito all’addio dell’anima del Milan, ma avere risposte non è stato facile, anche perché Tonali ha continuato a professare il proprio amore per i colori rossoneri. Non ha avuto timore, una volta sbarcato in Inghilterra, a comunicare i propri sentimenti.

Poi è arrivata la squalifica per calcio-scommesse che ha avvicinato il giocatore al Newcastle, che lo ha protetto in un periodo davvero complicato. E’ così arrivato il rinnovo fino al 2029. Un atto di fiducia doveroso per il comportamento mostrato dalla società.

Ritorno Tonali, il punto della situazione

Nel frattempo, il sentimento di nostalgia è tornato ad invadere i cuori dei tifosi del Diavolo ogni volta che Tonali ha messo piede in campo con la maglia azzurra. Nelle ultime sessioni di calciomercato, però, il suo nome è stato accostato più alla Juventus che al Milan.

Rumors che chiaramente non hanno fatto piacere al popolo rossonero, che non dimentica le parole del centrocampista che ha ammesso che prima o poi farà ritorno in Italia per giocare per la squadra per la quale fa il tifo e non è certo la Juventus.

Nelle ultime ore, le voci in merito ad un rientro alla base di Tonali si sono fatte insistenti. Ancora una volta, l’azzurro non ha avuto problemi a raccontare il suo pensiero: “Nel calcio devi pensare di anno in anno. Non voglio dire ‘voglio restare qui per 10 anni’ e poi andarmene tra due, tre, quattro o cinque anni. Non voglio dire ‘voglio restare per 10 anni’, ma ora sono felice qui e non sto pensando ad altre squadre”

Parole che ovviamente hanno riacceso i rumors attorno a Tonali, che prima o poi farà rientro in Serie A. E’ evidente che con questo nuovo rinnovo, servirà aspettare ancora un po’ di tempo. E’ difficile, infatti, che Milan o Juventus spendano 70-80 milioni per strapparlo al Newcastle, ma fra un paio d’anni il discorso potrebbe cambiare.