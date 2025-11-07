Via a zero, Milan e Inter non hanno alternativa: sfida per l’italiano

Le ultimissime sul calciomercato dei rossoneri, pronti a mettere i bastoni fra le ruote ai cugini nerazzurri. Ecco cosa sta accadendo

Manca sempre meno alla riapertura del calciomercato. A gennaio le trattative entreranno nel vivo e anche il Milan sarà pronto a chiudere qualche affare. Il Milan in questi giorni ha mostrato alcune lacune strutturali. La rosa appare troppo corta e se il Diavolo dovesse essere lì, in cima alla classifica qualche aiuto per Massimiliano Allegri potrebbe arrivare.

Non è un segreto, d’altronde, che il tecnico livornese sperava di poter accogliere già in estate un centravanti di peso e un difensore centrale esperto. In avanti, invece, si è dovuto accontentare di Christopher Nkunku, non proprio una prima punta. Il francese fino a questo momento ha deluso ampiamente le attese, non riuscendo a fare la differenza.

Lo stesso è accaduto con Santiago Gimenez, adesso fermo per via di un problema alla caviglia. La coppia titolare sarà così formata da Chris Pulisic e Rafa Leao: l‘ex Chelsea dovrà essere bravo a farsi trovare pronto, ma Max Allegri potrebbe spesso affidarsi anche a Ruben Loftus-Cheek, in attesa di un centravanti, che potrebbe arrivare già a gennaio.

In estate, invece, per allungare la rosa bisognerà accogliere anche un difensore centrale, oltre ad un esterno che possa giocare su entrambe le fasce, soprattutto se Athekame non dovesse offrire garanzie. Ma uno dei colpi indispensabili di luglio potrebbe essere il portiere.

Milan, dopo Maignan: è sfida all’Inter

Il Milan non ha ancora trovato un accordo con Mike Maignan e le possibilità che ci riesca non sono certo altissime. Così guardarsi attorno è diventato un dovere. Negli ultimi giorni si è fatto il nome di Suzuki, ma il portiere del Parma ha sempre più mercato internazionale e il prezzo sta lievitando.

Tra gli estremi difensore più apprezzati c’è anche Caprile, che tanto bene sta facendo in Sardegna con la maglia del Cagliari. Oggi è il suo il profilo più apprezzato in Serie A, ma l’italiano piace anche ad altre squadre.

C’è, infatti, l’Inter che ha chiesto informazioni per l’estremo difensore che ha vestito la maglia del Napoli e dell’Empoli. I nerazzurri devono fare i conti con l’addio sempre più probabile di Sommer e Martinez non convince. Ecco perché nel 2026 potremmo assistere ad un vero e proprio derby di mercato.