Allegri, lo sfogo dopo Parma-Milan: “Eravamo imbambolati, siamo dei polli”

Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Parma-Milan: ovviamente c’è delusione per non essere uscito dal Tardini con i 3 punti.

Deludente risultato della squadra rossonera a Parma, dove non è stata in grado di andare oltre un pareggio 2-2. Si era messa nella condizione di vincere, portandosi avanti di due gol, però poi si è fatta rimontare. Il Milan ha avuto anche le occasioni per tornare avanti e lasciare il campo con i 3 punti, ma non è stato lucido in area di rigore. Massimiliano Allegri non ha nascosto la sua amarezza nell’intervista post-partita a Sky Sport.

Parma-Milan: Max Allegri parla a Sky Sport

DELUSIONE DOPO PARMA-MILAN – “Non so come sarebbe finita se avessimo concluso il primo tempo 2-0, ma sono 2 punti buttati. Si poteva fare meglio nell’azione del gol preso. Al rientro in campo eravamo imbambolati, abbiamo subito alcune situazioni prima del pareggio, non abbiamo marcato in area, eravamo addormentati. Abbiamo ripreso a giocare e abbiamo avuto tre occasioni importanti, però non abbiamo segnato e su questo bisogna migliorare. Comunque non dovevamo subire un gol del genere quando eravamo sul 2-0. Ti ritrovi in vantaggio, la partita sembra ben avviata e quando arriva il 2-1 può venire un può di paura. Loro sono tornati in campo con più forza. Dovevamo continuare a giocare con più lucidità e dare più battaglia”.

ESTUPINAN DELUDENTE? – “È appena tornato da un infortunio. Ha anche salvato un gol. Dobbiamo crescere tutti, c’era da fare battaglia”.

COPPIA LEAO-PULISIC – “Avevano fatto bene anche durante la preparazione. Dobbiamo recuperare anche Rabiot dopo la sosta e in generale dobbiamo tornare tutti a una buona condizione. Bisogna crescere, siamo stati un po’ polli. Tra Cremonese, Pisa e Parma abbiamo fatto 2 punti, lasciandone 7”.

CENTROCAMPO SOTTOTONO? – “Tutta la squadra, non eravamo compatti. Sul 2-1 hanno preso forza, noi in area eravamo imbambolati, passavano palloni con una facilità estrema. In quel momento lì non si riusciva a giocare, ci sta, però non devi prendere gol. Bisognava continuare a lottare, a fare un po’ di guerra e poi riprendere a giocare”.

LEAO IN ATTACCO CON NKUNKU, LOFTUS E POI PULISIC – “Ha fatto sia la seconda punta che il centravanti. Stasera abbiamo avuto tante occasioni. Nel primo tempo dovevamo gestire meglio la palla. Dobbiamo crescere nella lettura delle partite”.