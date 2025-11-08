Lewandowski al Milan, a gennaio o in estate: come stanno le cose

Numerosi tifosi rossoneri sognano l’arrivo dell’attaccante polacco: il giornalista Fabrizio Romano ha risposto agli ultimi rumors.

Al Milan è sempre attuale il tema inerente l’acquisto di una prima punta. Sembrava che dovesse esserci un intervento già nello scorso calciomercato estivo, però gli obiettivi sono tutti sfumati e poi la dirigenza ha virato su un attaccante con caratteristiche diverse come Christopher Nkunku. Considerando che Santiago Gimenez ha avuto problemi di gol e alla caviglia sinistra, si continua a parlare della possibilità che venga preso un rinforzo nel ruolo.

Non ci si può aspettare un investimento importante da parte della società, che in questa stagione non può contare sui ricavi derivanti dalla partecipazione dalla Champions League e che vuole tenere il bilancio in ordine. Igli Tare e Geoffrey Moncada stanno tenendo d’occhio alcuni centravanti, in attesa di capire se ci saranno le condizioni per provare un assalto nel mercato invernale.

Calciomercato Milan, affare Lewandowski: le ultime news

Tra i nomi accostati al Diavolo in queste settimane c’è anche Robert Lewandowski, che ha avuto un inizio di stagione 2025/2026 non facile a causa di alcuni problemi muscolari. Ha comunque realizzato 4 gol in 8 presenze nella Liga, mentre in Champions League è rimasto a secco nelle 3 apparizioni fatte. L’ultima rete risale al 28 settembre.

Il 37enne polacco ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e la sensazione è che questa possa essere la sua ultima stagione con il Barcellona. Anche se le parti non hanno ancora preso una decisione definitiva, è molto probabile che l’ex Bayer Monaco non continuerà a indossare la maglia blaugrana. Nella conferenza stampa prima del match di Champions League contro il Club Brugge sono state queste le sue parole sul suo futuro: “Non ho fretta. La cosa più importante sarà come mi sentirò a fine stagione. Dovrò vedere cosa fare della mia vita, ma in questo momento sono concentrato sul segnare gol e vincere titoli con la squadra“.

Secondo quanto rivelato da Sportitalia, al Milan non dispiacerebbe mettere le mani su Lewandowski già a gennaio, però l’operazione appare improbabile. Le dichiarazioni del diretto interessato appaiono chiare: fino a fine stagione non si muoverà da Barcellona, poi si vedrà.

Anche il giornalista Fabrizio Romano ha confermato che il nazionale polacco non cambierà maglia durante il prossimo calciomercato invernale: “Da ciò che sappiamo, Lewandowski non ha in programma alcun trasferimento a gennaio, poiché il suo desiderio e la sua attenzione sono rivolti al completamento della stagione al Barça. Restano invece più alte le possibilità di un trasferimento a parametro zero in estate“.

Il Milan ha buoni rapporti con Pini Zahavi, agente dell’ex Bayern Monaco e anche di Nkunku, arrivato dal Chelsea la scorsa estate. Probabilmente, le parti si terranno in contatto nei prossimi mesi per aggiornarsi sulla situazione e valutare un eventuale accordo. Da considerare il fattore stipendio: a Barcellona è di 12-13 milioni di euro netti annui, bonus inclusi. Il club rossonero difficilmente andrà oltre i 4.,5-5 milioni di euro netti per un calciatore che va per i 38 anni, anche se con un nome pesante come quello di Lewandowski.