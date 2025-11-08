Nuovo rinforzo per Allegri, arriva da Newcastle: colpo low cost del Milan

Il club rossonero continua a valutare la possibilità di ingaggiare un difensore esperto: un profilo che potrebbe fare comodo ad Allegri gioca con Thiaw e Tonali.

Anche se qualche punto è stato buttato via, il Milan è in linea con l’obiettivo minimo che si era posto nella Serie A 2025/2026: tornare in Champions League. È terzo in classifica, con gli stessi punti di Inter e Roma, a -1 dal capolista Napoli. I tifosi sognano anche lo Scudetto, com’è normale che sia.

Per non rischiare di avere problemi in grado di compromettere il raggiungimento dell’obiettivo nella seconda metà della stagione, la società rossonera potrebbe fare ricorso al calciomercato invernale. Prendere uno-due rinforzi a Massimiliano Allegri potrebbe rendere più lunga e solida una squadra che ha mostrato dei valori e anche qualche limite. Ad esempio, sta pesando l’assenza di un centravanti in grado di andare in gol con regolarità. Sulla fascia destra va capito se Zachary Athekame possa essere una valida alternativa ad Alexis Saelemaekers o se sarà meglio prendere un altro esterno più esperto. A proposito di esperienza, spesso si è anche parlato della possibilità di arricchire la retroguardia con un difensore centrale abbastanza rodato.

Calciomercato Milan, idea dal Newcastle United per la difesa?

Il Milan aveva provato a prendere un difensore di esperienza già negli ultimi giorni della scorsa sessione estiva del calciomercato, ma non ci era riuscito. Manuel Akanji aveva preferito l’Inter a causa del fattore Champions League, mentre per Joe Gomez non si riuscì a chiudere perché il Liverpool doveva prendere un sostituto. Sono stati sondati anche altri nomi, però alla fine c’è stata una virata sul giovane David Odogu, arrivato dal Wolfsburg in un’operazione da circa 10 milioni di euro (bonus inclusi). Il 19enne tedesco non ha ancora debuttato in Serie A, ha collezionato solo 11 minuti in Coppa Italia contro il Lecce.

Sono cinque i difensori centrali di cui dispone Allegri, non va esclusa un’aggiunta, soprattutto se dovesse essere deciso di cedere Odogu in prestito per dargli più minutaggio. Non bisogna aspettarsi grandi investimenti, come diciamo spesso, probabilmente il Milan valuterà soprattutto le occasioni a buon mercato. C’è qualche giocatore in scadenza a giugno 2026 che potrebbe fare molto comodo ad Allegri. Uno di questi è Fabian Schär, 33enne in forza al Newcastle United. 9 presenze e 1 gol in questa stagione.

Lo svizzero gioca nei Magpies dal 2018 e ha un legame molto forte con il suo attuale club, non ha mai escluso la possibilità di rinnovare e di chiudere la sua carriera a St James’ Park. Tuttavia, la sua permanenza è ancora in dubbio. La dirigenza del Newcastle United dovrà decidere se puntarci ancora o investire su un difensore più giovane (si parla di Joel Ordonez del Club Brugge). Malick Thiaw è arrivato dal Milan e si è preso la maglia da titolare, affiancando Sven Botman. In organico ci sono anche Jamaal Lascelles (scadenza 2026) e Dan Burn (2027).

Se i Magpies dovessero scegliere di non proseguire il rapporto con Schär, allora lui inizierebbe a valutare altre possibilità per il suo futuro. Il Milan potrebbe essere interessato a un difensore con con la sua esperienza, le sue caratteristiche tecniche e la sua leadership. Considerata anche l’età dello svizzero, il costo del cartellino sarebbe ridotto a gennaio.