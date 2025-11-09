Choc dopo Parma-Milan, ufficiale: frattura e operazione

Il calciatore si è sottoposto agli esami del caso: la notizia è davvero terribile. Il punto della situazione dopo la sfida di ieri sera

Piove sul bagnato. Il calciatore si è sottoposto ad esami strumentali dopo Parma-Milan, che hanno evidenziato la frattura scomposta.

L’infortunio è ovviamente occorso durante il match del Tardini, valevole per l’undicesima giornata di Serie A. Un fulmine al ciel sereno in mattinata per i tifosi gialloblu che dovranno fare a meno di Zion Suzuki per la frattura al terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Il portiere, che è da tempo nel mirino del Diavolo, per un eventuale dopo Mike Maignan, ovviamente non prenderà alle partite della sua Nazionale, il Giappone.

Ora ci sarà da capire come evolverà la situazione: “Il calciatore – si legge ancora nel comunicato – effettuerà nei prossimi giorni ulteriori nuovi consulti specialistici, per definire anche un’eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi“.