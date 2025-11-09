Home » Milan News » Fedelissimo di Allegri, ma i tifosi lo scaricano: è tempo di cambiare

Il giocatore continua ad essere nel mirino della critica dopo l’ennesima prestazione da dimenticare. Per il tecnico livornese è una pedina fondamentale

Fofana in azione
Fedelissimo di Allegri, ma i tifosi lo scaricano: è tempo di cambiare (Ansa) – Milanlive.it

Altra prestazione da dimenticare per il giocatore del Milan. Ieri il dito è stato puntato soprattutto contro Pervis Estupinan, colpevole in entrambe le reti subite, e su Christopher Nkunku, incapace di dare una mano alla squadra, ma c’è un altro calciatore che sta facendo perdere la pazienza ai tifosi da diverse partite.

Un giocatore, che si è dimostrato utilissimo solamente a chiudere le linee di passaggio (qualcuno direbbe che non è poco), poi ha fatto malissimo sia in fase offensiva che in quella difensiva. Come era successo contro la Cremonese, è responsabile del secondo gol subito, perdendosi Delprato.

Quanto fatto da Youssouf Fofana è stato ovviamente notata dai tifosi del Milan che lo hanno attaccato sui social. Era successo lo stesso contro la Roma, quando aveva sbagliato un gol da due passi e aveva causato il rigore che avrebbe permesso ai giallorossi di pareggiare la gara.

Nonostante i tanti errori evidenti a tutti, sottolineati dai tifosi, Youssouf Fofana resta un fedelissimo di Massimiliano Allegri. Nel suo centrocampo ideale ci sono lui, Adrien Rabiot e Luka Modric.

Ma forse, adesso, è arrivato il momento di cambiare: Ardon Jashari è guarito, ma Ruben Loftus-Cheek e Samuele Ricci hanno dimostrato di essere utili alla causa più di Fofana.

