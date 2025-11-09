Fedelissimo di Allegri, ma i tifosi lo scaricano: è tempo di cambiare

Il giocatore continua ad essere nel mirino della critica dopo l’ennesima prestazione da dimenticare. Per il tecnico livornese è una pedina fondamentale

Altra prestazione da dimenticare per il giocatore del Milan. Ieri il dito è stato puntato soprattutto contro Pervis Estupinan, colpevole in entrambe le reti subite, e su Christopher Nkunku, incapace di dare una mano alla squadra, ma c’è un altro calciatore che sta facendo perdere la pazienza ai tifosi da diverse partite.

Un giocatore, che si è dimostrato utilissimo solamente a chiudere le linee di passaggio (qualcuno direbbe che non è poco), poi ha fatto malissimo sia in fase offensiva che in quella difensiva. Come era successo contro la Cremonese, è responsabile del secondo gol subito, perdendosi Delprato.

Quanto fatto da Youssouf Fofana è stato ovviamente notata dai tifosi del Milan che lo hanno attaccato sui social. Era successo lo stesso contro la Roma, quando aveva sbagliato un gol da due passi e aveva causato il rigore che avrebbe permesso ai giallorossi di pareggiare la gara.

Fofana delude ancora, il Diavolo ha perso la pazienza

Poi parliamo della partita schifosa e deleteria di Fofana, l’ennesima. Dall’uscita a caso sul gol loro, a quella mezza mozzarella al 94’, passando per errori e confusione in tutte le fasi. Al momento non deve vedere il campo — that’s the tea (@tonaliana) November 8, 2025

Sul secondo gol subito, c’è un errore di Estupinan che si fa saltare troppo facilmente. La difesa è piazzata male. I centrali sono fuori posizione, nessuno marca. Del Prato sorprende Fofana alle spalle. Tanti errori figli di uno stato mentale inadeguato. — Max Bambara (@MaxBambi7) November 8, 2025

Sul gol di Delprato bella passeggiata di Fofana e bella uscita di Magic Mike (niente retweet oggi dei soliti noti) Maignan Dopo la sconfitta contro l’Inter, Max dovrà iniziare a pensare al tridente Rabiot-Modric-Jashari con Fofana bello seduto in panchina — Espertheo (@espertheo) November 8, 2025

Sta squadra ha delle mancanze che uccidono completamente ogni speranza di grandezza Gli esterni sinistri, le punte, Fofana… — Psi (@Psi0_) November 8, 2025

Io quando entrerà Jashari al posto di Fofana (avrà sbagliato 75 gol) pic.twitter.com/0iUwG9qKmg — Figlio di Divock (Paolo Maldini) (@FiglioDiDivock) November 8, 2025

Nonostante i tanti errori evidenti a tutti, sottolineati dai tifosi, Youssouf Fofana resta un fedelissimo di Massimiliano Allegri. Nel suo centrocampo ideale ci sono lui, Adrien Rabiot e Luka Modric.

Ma forse, adesso, è arrivato il momento di cambiare: Ardon Jashari è guarito, ma Ruben Loftus-Cheek e Samuele Ricci hanno dimostrato di essere utili alla causa più di Fofana.