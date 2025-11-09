L’attaccante vuole il Milan, l’arrivo in Italia è imminente

Il giovanissimo giocatore ha l’approvazione di tutti. Ora può davvero sbarcare in Serie A: il punto della situazione

E’ nato a Cagliari il 20 agosto del 2004, ma difende i colori della Nazionale Under 21 della Germania. Fin qui i gol segnati in stagione dal giocatore, che di ruolo fa l’attaccante, sono stat sette, oltre a tre assist, in ventitré partite disputate. I minuti scesi in campo sono così 1295 secondo quanto si può leggere sul sito di transfermarkt.

Qualche settimana fa il 21enne italo-tedesco strizzava l’occhio al Milan: “Ovviamente seguo tantissimo il calcio italiano e il mio sogno, da tifoso rossonero, è sempre stato quello di giocare nel Milan. Quindi sì, seguo tanto il Milan”. Parole chiarissime di un calciatore che se dovesse ricevere la chiamata del Diavolo farebbe di tutto per prenderselo.

Parole, quelle di Nicolò Tresoldi, che Igli Tare e Giorgio Furlani hanno ovviamente sentito. Al momento non si registrano passi concreti da parte dei rossoneri, ma i tifosi del Milan lo accoglierebbe a braccia aperte. Mercoledì scorso, nel frattempo, l’attaccante si è messo in luce nel match contro il Barcellona.

Tutti pazzi per Tresoldi, già a gennaio in Serie A

Il Club Brugge, tra le mura amiche, è riuscito a fermare i blaugrana, pareggiando 3 a 3 e la prima marcatura è stata proprio di Nicolò Tresoldi.

Il popolo del Milan Twitter, così, ha iniziato a scrivere del giocatore, facendo capire di essere pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Allo stesso tempo sono stati scritti diversi tweet rivolti a Gennaro Gattuso, invitato a chiamare il giocatore in Nazionale

Sí Milan, es por aquí… entre Tresoldi, Castro y Panichelli cualquiera me sirve pic.twitter.com/n1iL0pMP50 — Albertini (@Albertinift) November 7, 2025

mi sento male Tresoldi su instagram segue tutto il Milan e pure la Curva Sud questo se ci interessiamo a lui fa peggio di Jashari chiede direttamente di rescindere il contratto https://t.co/LS0lVgOkHz pic.twitter.com/lVdV8wmBK3 — vitt in banter era; (@vittxbug) November 6, 2025

ci risiamo, stefanie arriviamo per il round 3 https://t.co/qgsTZRAMpR — vitt in banter era; (@vittxbug) November 6, 2025

Tresoldi fa parte del Milan Twitter, probabilmente ha messo like anche a questo post. un tifoso del Milan come tutti noi. — Lorone (@loroneMM) November 6, 2025

Tresoldi, dunque, è particolarmente apprezzato dal popolo rossonero, ma come detto il nome del giocatore non è al momento sul taccuino del Diavolo. Lo è invece su quello del Cagliari che sta cercando un attaccante dopo l’infortunio di Belotti. Il classe 2004 può dunque sbarcare in Italia già a gennaio.