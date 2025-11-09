Milan, 60 milioni di rimpianti: la pazienza è finita

La partita di Parma ha certificato il loro fallimento: tempi duri per i calciatori acquistati in estate. Il punto della situazione

Dopo undici giornate, il Milan di Massimiliano Allegri ha conquistato ventidue punti. Punti che sono arrivati grazie ad una squadra che ha cambiato volto dopo una stagione disastrosa. Ma Gabbia e compagni continuano a gettare al vento punti preziosi, come ieri sera a Parma. In precedenza era successo contro la Cremonese e poi con il Pisa.

Il doppio vantaggio, firmato Saelemaekers-Leao, non è dunque bastato al Diavolo per conquistare la vittoria. Mike Maignan ha infatti raccolto per ben due volte il pallone dentro la rete: in entrambe le circostanze vanno registrati degli errori madornali di Pervis Estupinan.

L’esterno mancino, arrivato in estate per sostituire Theo Hernandez, è stato un vero disastro, al suo rientro. L’ultima partita risaliva al match contro il Napoli, del 28 settembre. In quella circostanza si era fatto espellere, lasciando in dieci il Milan.

Milan: Estupinan bocciato, ma non è il peggiore

Fin qui l’avventura in rossonero di Estupinan è dunque da bocciare totalmente. Nessuno si aspettava che facesse dimenticare il francese, ma un avvio così complicato era difficile da immaginare. Ora rischia seriamente di perdere il posto ai danni di Davide Bartesaghi.

I 17 milioni di euro spesi, al momento, dunque, non possono certo essere visti come un buon investimento. Del mercato estivo, però, non è certamente Estupinan il peggiore.

Fin qui Luka Modric e Adrien Rabiot sono stati nettamente i migliori. Ardon Jashari va ovviamente visto, prima di essere giudicato e De Winter e Athekame sono sole dei rincalzi.

E’ dunque Christopher Nkunku ad essere sotto la luce dei riflettori: i tifosi stanno iniziando a perdere la pazienza. Anche ieri sera non ha dato l’apporto sperato. E’ partito dal primo minuto ancora una volta, ma senza lasciare il segno. I 42 milioni di euro, complessivi, investiti, oggi sono sempre più un mistero…