Rossonero in primo piano – Nkunku, tutto qua? Dirigenza sotto accusa

L’attaccante francese continua a non convincere, anche a Parma prestazione non esaltante: dirigenza del Milan ha sbagliato ad acquistarlo?

Poco dopo il suo arrivo, Igli Tare aveva annunciato l’intenzione di comprare un nuovo centravanti, un profilo “alla Giroud” per caratteristiche. A sorpresa, il direttore sportivo rossonero non ha preso nessun numero 9 a Massimiliano Allegri. Dopo le trattative fallite per alcuni attaccanti, ha virato su Christopher Nkunku facendo un investimento molto oneroso, ovviamente concordato con l’amministratore delegato Giorgio Furlani.

Il Milan si è impegnato a pagare al Chelsea circa 37 milioni di euro più 5 di bonus. Lo stipendio del francese è di circa 5 milioni di euro netti annui, solo Rafael Leao ha un contratto più ricco del suo. Ad oggi, la spesa effettuata per acquistarlo non è giustificata: 8 presenze, 1 gol in Coppa Italia e 1 assist in Serie A. Non era arrivato in perfette condizioni fisiche e durante l’ultima sosta nazionali si è anche infortunato, però era lecito aspettarsi qualcosa in più da parte sua.

Nkunku: prestazione sottotono in Parma-Milan

Dopo averlo messo titolare nella partita contro la Roma a San Siro, Allegri lo ha confermato in coppia con Rafael Leao anche in Parma-Milan. Purtroppo, Nkunku non è riuscito a incidere particolarmente. Ha avuto una fiammata quando, su assist di Koni De Winter, ha calciato forte in porta trovando Zion Suzuki pronto alla respinta. Troppo poco per un calciatore pagato così tanto e che avrebbe dovuto fare la differenza.

È ancora presto per delle sentenze definitive, però oggi è normale chiedersi se il Milan abbia fatto bene a comprare lui invece di una vera prima punta. È evidente che ad Allegri manchi un centravanti forte fisicamente, bravo a tenere palla e a far salire la squadra, oltre a segnare gol. Dopo aver passato parte dell’estate a cercare di ingaggiare un numero 9, la virata su Nkunku è stata sorprendente e ad oggi non ha portato i risultati che la dirigenza si aspettava.

Nkunku doveva portare velocità, imprevedibilità, dribbling, superiorità numerica e anche gol, però in questo momento vediamo un giocatore che fatica a lasciare il segno. Non incide. È un lontano parente di quello che era esploso a Lipsia, realtà sicuramente diversa da quella del Milan di oggi. La speranza è che dopo la sosta nazionali (Didier Deschamps lo ha convocato nella Francia) le sue prestazioni possano crescere di livello.

Se dovesse continuare sul livello attuale, a gennaio sarà inevitabile valutare sia una sua cessione sia l’ingaggio di una vera prima punta. Nkunku ha due mesi per convincere il Milan.