Summit dopo Parma-Milan, Tare piazza subito il colpo

Le ultimissime sul calciomercato del Diavolo a meno di due mesi dall’inizio della sessione invernale. La situazione

E’ nuovamente tempo di bilanci per il Milan di Massimiliano Allegri. La squadra in undici giornate di Serie A ha conquistato ventidue punti. Un bottino che sarebbe potuto essere decisamente più ricco se non ci fossero stati i pareggi contro il Pisa e il Parma e la sconfitta interna contro la Cremonese. Risultati inattesi da parte di una squadra che invece ha battuto Bologna, Napoli e Roma.

La rosa a disposizione del tecnico livornese appare corta, ma a preoccupare è soprattutto l’assenza di elementi con determinate caratteristiche: Allegri aveva chiesto un centravanti d’area di rigore e un centrale di difesa esperto, ma si è deciso di acquistare Christopher Nkunku e Odogu, non proprio le richieste fatte. Il primo, così, sta ampiamente deludente le attese; il secondo, invece, non si è mai visto in campo.

Milan e Parma, possibili affari tra i club

La partita di Parma ha fatto scattare più di un campanello di allarme: i gol subiti per errori dei singoli, così come quelli sbagliat,i hanno fatto arrabbiare tanto i tifosi, ma è soprattutto l’atteggiamento generale della squadra che non ha convinto. Non si può sprecare in quella maniera un doppio vantaggio.

Serve dunque correre ai ripari a gennaio. Il tifoso sogna Lewandowski che Igli Tare sta davvero trattando e un centrale esperto come può essere Christensen, ma la società è più propensa a puntare sui giovani. Ecco perché da ieri sera il Milan appare sempre più convinto di puntare su Pellegrino.

Ieri tra il Milan e il Parma c’è stata una chiacchierata e sul tavolo sono finiti diversi nomi: il Diavolo è pronto a prestare sia Odogu che Athekame ai gialloblu. Il club rossonero, invece, appare interessato al centravanti, che ieri è piaciuto per come ha fatto a sportellate con i centrali di Allegri. Attenzione però al nome di Bernabé che da tempo è sul taccuino del Milan