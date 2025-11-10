Due bomber per Milan e Roma, sfida totale tra Allegri e Gasperini

Le ultime sul colpo in attacco. La squadra di Gian Piero Gasperini sulle tracce del giocatore che vuole il Diavolo

Prima Chris Pulisic, poi Rafa Leao. L’attacco del Milan fino a questo momento si è aggrappato ai gol dei suoi due campioni, l’americano e il portoghese, che però non sono proprio dei centravanti. In rosa quel ruolo è coperto dal solo Santiago Gimenez, che fino a questo momento non è riuscito a lasciare il segno.

Per il messicano la stagione è stata fin qui davvero complicata: è iniziata con tanta sfortuna e imprecisione, tra gol annullati per pochi centimetri di fuorigioco, e legni colpiti. Poi contro la Juventus e la Fiorentina ha fornito le sue migliori prestazioni, senza però riuscire a segnare. I segnali di crescita sono apparsi evidenti, ma a Bergamo si è fermato: ha giocato male e l’infortunio alla caviglia lo ha spedito dritto in infermeria. Così dopo undici giornate di Serie A, nessun gol segnato al pari di Christopher Nkunku.

Il francese non è proprio un centravanti, ma da Giorgio Furlani e Igli Tare è stato acquistato proprio per andare ad occupare quella casella. Il Chelsea ha incassato 37 milioni di euro (potrebbe incassarne altri 5 di bonus) ed è al momento la parte, chiamata in causa nella trattativa, ad esultare. Non può certo farlo il Milan o il calciatore, ma non può essere felice nemmeno Massimiliano Allegri che avrebbe voluto un calciatore con altre caratteristiche.

Calciomercato Milan, sfida alla Roma per il centravanti

La speranza adesso è che un centravanti, vero e proprio, possa arrivare durante il 2026, meglio se a gennaio, magari per dare una mano alla squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nel mercato invernale serve ovviamente un’occasione, ma il Milan non è l’unico club che sta cercando un centravanti.

Lo sta facendo anche la Roma, con Gian Piero Gasperini per nulla soddisfatto di Dovbyk e Ferguson. In estate le due squadre hanno provato a scambiarsi l’ucraino con Gimenez, senza successo. L’idea può tornare di moda ancora a gennaio, ma prima si proverà a prendere altri calciatori.

Così sia il Milan che la Roma hanno messo nel mirino Joshua Zirkzee, che può lasciare il Manchester United con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’altro nome sul taccuino di entrambe le dirigenze è quello di Lewandowski: l’interesse da parte del Diavolo è noto da tempo, ora – secondo quanto è emerso in Spagna – anche la Roma ci sta pensando, per una sfida totale sul mercato