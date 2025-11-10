Milan, smentito un addio eccellente: c’è l’annuncio

Matteo Moretto ha fornito un aggiornamento sulla situazione di un dirigente rossonero: non è prevista una sua partenza.

La società è stata messa sotto accusa nella scorsa stagione a causa degli scarsi risultati sportivi. Tolta la Supercoppa Italiana vinta in Arabia Saudita, il Milan ha complessivamente deluso e non è riuscito neppure a qualificarsi per una competizione europea. Normale che figure come Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic siano state messe sul banco degli imputati per le scelte fatte.

Il più criticato di tutti è stato Furlani, che nel suo ruolo di amministratore delegato è quello che ha l’ultima parola. Tanti tifosi milanisti lo hanno ritenuto il responsabile principale del fallimento della scorsa annata e hanno auspicato un suo addio, cosa che non si è verificata. È rimasto e ha continuato a svolgere la medesima carica, anche se saggiamente ha deciso di aggiungere al management un direttore sportivo esperto come Igli Tare.

Giorgio Furlani via dal Milan? Matteo Moretto spiega la situazione

Saltuariamente escono fuori indiscrezioni inerenti un possibile cambiamento della proprietà del Milan, fatto che comporterebbe un cambiamento nel ruolo di AD. In tempi recenti qualcuno ha indicato in Massimo Calvelli, CEO International presso RedBird Development Group e Operating Partner presso RedBird Capital Partners, come possibile successore di Furlani. Quest’ultimo era espressione della vecchia proprietà Elliott Management e, a sorpresa, era stato promosso da Gerry Cardinale quando si è ritrovato a rimpiazzare Ivan Gazidis come amministratore delegato.

Ma nell’immediato non sembra essere previsto alcun cambiamento. Il giornalista Matteo Moretto ne ha parlato nel suo ultimo video sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano: “Calvelli è presente all’interno del CdA del Milan, il suo rapporto con Furlani è molto buono. Furlani resta dov’è, non è un dirigente in scadenza di contratto“.

L’ex manager di Elliott rimane solido sulla sua poltrona. Calvelli è entrato nel Consiglio di Amministrazione del club, però per adesso non avrà un’altra carica. È stato Chief Executive Officer dell’Association of Tennis Professionals (ATP) dal 2020 al 2025, guidando una trasformazione globale del tennis professionistico maschile. Una figura di grande competenza che può essere una risorsa utilissima a RedBird e al Milan.