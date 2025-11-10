Milan, svolta per la stagione 2026/2027: un ritorno che profuma di storia

Oggi è trapelata una notizia che potrebbe fare contenti milioni di tifosi rossoneri: riguarda la stagione 2026/2027.

Il ritorno di Massimiliano Allegri e i risultati dell’inizio di campionato hanno ridato un po’ di entusiasmo all’ambiente, anche se i passi falsi recenti contro Pisa e Parma hanno creato un po’ di delusione. Ma il Milan è comunque in linea con l’obiettivo minimo che si è dato per questa stagione: tornare in Champions League.

Considerando che la squadra non gioca le coppe europee, è lecito anche sognare di poter lottare per vincere lo Scudetto. In quest’ottica, potrebbe essere utile intervenire nel corso della sessione invernale del calciomercato: un paio di rinforzi renderebbero più solido e competitivo l’organico. Meglio evitare il rischio di ritrovarsi con infortuni o altre problematiche in grado di ostacolare il cammino verso la conquista di una delle prime quattro posizioni della classifica della Serie A.

Milan, la rivelazione: un piacevole ritorno al passato

Il ritorno del Milan ai piani alti del campionato italiano, dopo una stagione chiusa all’ottavo posto, è certamente qualcosa di gradito. Ci sono ancora tante partite da giocare, quindi è presto per esaltarsi, però c’è la sensazione che il gruppo di Allegri possa raggiungere l’obiettivo prefissato.

Nella stagione 2026/2027, oltre al ritorno in Champions League, ci potrebbe essere un altro ritorno gradito per i tifosi. Ci riferiamo al ritorno a un design classico della maglia casalinga del Milan. Il noto sito Footyheadlines rivela che dovrebbe esserci un ritorno alle tradizionali strisce rosse e nere abbinate a dettagli bianchi per i loghi e altre applicazioni. Dopo anni nei quali sono stati sperimentati dei design moderni, alcuni graditi e altri meno, sembra che PUMA e il club abbiano deciso di fare un ritorno al passato.

Da quando è sponsor tecnico del Milan, PUMA ha disegnato solo tre maglie home con le strisce tradizionali: nelle prime due stagioni (2018/2019 e 2019/2020) e di nuovo nel 2022/2023. Ci sono tifosi più legati alla storia e altri più aperti alle novità, le maglie di ogni stagione sono oggetti di discussioni. Accontentare tutti è impossibile, si sa. Vedremo se ne nei prossimi mesi trapelerà una foto di anteprima di quella che sarà la divisa 2026/2027.