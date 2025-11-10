Milanello si svuota, tutti i giocatori via per le nazionali

Le ultime notizie relative ai calciatori che non saranno al centro sportivo di Carnago durante questa sosta: il punto della situazione

Sarà una sosta per le nazionali un po’ diversa rispetto a quella di ottobre. Massimiliano Allegri, infatti, disporrà di un buon numero di calciatori, che rimarranno a Milanello per ritrovare la forma migliore.

E’ ovviamente il caso di Chris Pulisic, tornato a giocare contro il Parma, ma risparmiato dal Ct degli Stati Uniti. Dopo un lungo confronto diplomatico, con diverse polemiche, si è deciso di non far partire l’ex Chelsea, che sarà così a Carnago a preparare il derby insieme ad Adrien Rabiot.

Il francese è ovviamente l’osservato speciale: il centrocampista non è ancora tornato a lavorare con il resto della squadra, ma lo farà quando tutto rientreranno alla base. Nel frattempo potrebbe giocare qualche minuto in amichevole contro l’Entella che ci sarà venerdì 14 novembre a Solbiate Arno.

Milan, ecco i convocati in Nazionale

Massimiliano Allegri ha voluto organizzare questa partita soprattutto per Ardon Jashari, che non mette piede in campo da mesi. Lo svizzero deve recuperare il ritmo partita al pari di Pervis Estupinan, finito nel mirino della critica dopo la disastrosa prova contro il Parma.

Difficile, invece, che per l’occasione ci sia Santiago Gimenez: anche il messicano si è posto l’obiettivo di esserci per il derby. Massimiliano Allegri spera così di avere tutti a disposizione. In questi giorni a Milanello, poi, ci saranno anche Fikato Tomori e Youssouf Fofana, che come era successo ad ottobre non sono stati convocati dalle rispettive nazionali.

Out anche Ruben Loftus-Cheek: il mese complicato ha spinto il ct dell’Inghilterra a tenerlo fuori. Rientra, invece, Samuele Ricci, chiamato da Gattuso al pari di Matteo Gabbia.

Sono così dodici i rossoneri convocati: oltre ai due italiani, lasciano Milanello, che accoglierà proprio l’Italia, Rafa Leao, De Winter, Maignan, Modric, Nkunku, Pavlovic, Saelemaekers e i giovani Zachary Athekame, Davide Bartesaghi e David Odogu. Lo svizzero e l’italiano saranno in Under 21, il tedesco con l’U20.

Ecco l’elenco completo dei giocatori che lasceranno Milanello

Zachary Athekame – Svizzera U21

Davide Bartesaghi – Italia U21

Rafael Leao – Portogallo

Koni De Winter – Belgio

Matteo Gabbia – Italia

Mike Maignan – Francia

Luka Modric – Croazia

Christopher Nkunku – Francia

David Odogu – Germania U20

Strahinja Pavlovic – Serbia

Samuele Ricci – Italia

Aliexis Saelemaekers – Belgio

Essendoci solamente europei tra i convocati, Allegri ritroverà tutti i suoi giocatori a tre giorni dal derby. Un dettaglio non certo da sottovalutare