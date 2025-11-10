Theo Hernandez torna al Milan, l’annuncio su Instagram spiazza tutti (FOTO)

E se il terzino francese un giorno tornasse al Milan? L’annuncio che arriva su Instagram ha spiazzato i tifosi e non solo

Theo Hernandez ha lasciato il Milan l’estate scorsa dopo tanti anni e dopo un ruolo da protagonista, nel bene e nel male. Le sue prime stagioni in rossonero sono state fantastiche, fino a quando, dopo lo Scudetto, si è verificato un brusco stop. Ha inciso e non poco l’addio di Paolo Maldini, il suo padre calcistico col quale, ancora oggi, ha un rapporto molto forte. Non lo ha mai avuto, invece, con chi ha preso il posto della leggenda rossonera. Con un contratto in scadenza, non c’è mai stata una trattativa per il rinnovo: Giorgio Furlani non ne ha voluto sapere e lo ha messo sul mercato. Non è andata bene con l’Atletico Madrid, così è arrivato l’Al-Hilal: 25 milioni al Milan e per il giocatore uno stipendio altissimo, impossibile rinunciare a queste condizioni. Il francese, che ha ritrovato poi Simone Inzaghi come allenatore, sta facendo il suo percorso ma con l’obiettivo, prima o poi, di tornare in Europa. E, perché no, proprio al Milan.

Zoe Cristofoli fa sognare i tifosi del Milan: “Torneremo”

A dare un segnale su questo argomento è stata la sua compagna Zoe Cristofoli. Su Instagram, infatti, ha pubblicato lo screen di un messaggio che gli è arrivato nei messaggi diretti: “Tornate da noi, ci mancate“, la frase scritta da una tifosa rossonera che sottolineava la bellezza della figlia, nata pochi mesi fa. Ed è quindi arrivata la risposta della influencer.

“Anche voi mancate… Mancano tante cose ma un giorno torneremo. Ci sono posti che rimangono e rimarranno per sempre casa nostra“, la risposta di Zoe che accende l’entusiasmo dei tifosi. L’obiettivo è quindi chiaro: nel giro di qualche anno, magari quando cambieranno un po’ di cose, Theo Hernandez vuole tornare a vestire quella maglia che ha indossato per tanti anni e per la quale ha dato tutto in diversi anni del suo percorso. Purtroppo quel percorso è stato poi deviato per colpe sue ma non solo. Il Milan lo ha sostituito con Pervis Estupinan, acquistato dal Brighton per 20 milioni, ma molto criticato dai tifosi per le sue prestazioni, soprattutto dopo il Parma (anche se era appena rientrato da un infortunio). I tifosi su Theo sono da sempre divisi: c’è chi lo rimpiange e chi, invece, dimentica il buono e ricorda solo le ultime stagioni negative. D’altronde, il calcio ha la memoria corta. Cortissima.