Dal rinnovo alla cessione, nuovo assalto del Milan: affare da 20 milioni

Il club rossonero mette nuovamente gli occhi nella Liga per rinforzare la mediana: ritorno di fiamma?

Al netto di qualche passo falso evitabile, il Milan è perfettamente in corsa per il ritorno in Champions League. Questo è l’obiettivo minimo stagionale e non va fallito. Proprio per questo, potrebbe essere importante intervenire nella sessione invernale del calciomercato per prendere qualche rinforzo a Massimiliano Allegri.

Non bisogna aspettarsi grandi investimenti o stravolgimenti particolari della squadra, la società guarderà soprattutto alle occasioni e alle vere esigenze. Nei prossimi due mesi si deciderà se intervenire in tre ruoli che finora sono stati abbastanza discussi e al centro di rumors di mercato: difensore centrale, laterale destro e centravanti. Allegri e la dirigenza faranno le dovute valutazioni al fine di fare la scelta migliore per affrontare una seconda metà di stagione molto impegnativa.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per il centrocampo?

A centrocampo non sembra essere previsto alcun intervento inerente gli interni. Ci sono Luka Modric, Adrien Rabiot, Samuele Ricci, Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek e Ardon Jashari. Sei giocatori per tre maglie, dunque non sembra esserci alcuna urgenza nel reparto. Ma in Spagna sono sicuri che il Milan sta monitorando la situazione di un centrocampista che nel recente passato è stato già oggetto di una trattativa da parte di Igli Tare.

Ci riferiamo a Javi Guerra, che Fichajes.net dà ancora nel mirino rossonero, anche più per la prossima estate che per gennaio. Il 22enne spagnolo non sta disputando una grande stagione con il Valencia, con il quale aveva rinnovato il proprio contratto fino a giugno 2029. Era l’agosto scorso quando ha firmato il nuovo accordo ed è rimasto al centro del progetto tecnico dei Murcielagos, rimasti delusi dal suo rendimento in questi mesi.

Anche se nel contratto c’è una clausola di risoluzione da 100 milioni di euro, il Valencia potrebbe lasciarlo partire per 20-25 milioni di euro. Il club starebbe riconsiderando la possibilità di vendere Javi Guerra, se dovesse arrivare la giusta offerta. In Spagna danno anche Atletico Madrid e Manchester United tra le società interessate, non una novità.