Il punto del Direttore – Il pari di Parma stravolge il derby, stavolta pesa tantissimo

Torna l’appuntamento con Il punto del Direttore per andare ad analizzare il momento del Milan, di certo non ottimale dopo il pareggio arrivato sul campo del Parma.

C’è amarezza in casa Milan per il pareggio contro il Parma. Un pari che ha rovinato la classifica dei rossoneri e che rischia di complicare l’approccio al derby contro l’Inter.

Massimiliano Allegri è già al lavoro per il derby di campionato che ci sarà dopo la sosta per le partite delle nazionali, con il tecnico che spera di recuperare tutti gli infortunati. In casa rossonera è però ancora tempo di analisi per il brutto passo falso del Tardini che potrebbe lasciare strascichi nella stagione di Maignan e compagni.

Il pari a Parma cambia il derby, ora il Milan non può sbagliare

Se il ko contro la Cremonese e il pareggio contro il Pisa potevano far parte di un percorso di una squadra che ha cambiato molto e deve trovare ancora i suoi perfetti automatismi (oltre alle pesanti assenze), il pari arrivato a Parma pesa tantissimo sull’economia del campionato della squadra di Massimiliano Allegri.

Per la prima volta sento di dover mostrare qualche reprimenda nei confronti del nostro allenatore. Preso atto del gol subito nel finale di primo tempo che ha tagliato le gambe alla squadra, non è accettabile l’atteggiamento avuto dall’undici rossonero alla ripresa del secondo tempo. Non parlo di atteggiamento difensivo o offensivo da parte della formazione, ma di quello mentale. Dover soffrire all’interno di una partita da 100 minuti (recupero compreso), ci sta, ma i rossoneri sono tornati in campo completamente molli.

Marcature perse, mancanza di pressing e scarsa attenzione hanno permesso agli emiliani di entrare con facilità nell’area di Mike Maignan giungendo poi al pareggio con Delprato. Un atteggiamento che Massimiliano Allegri non è stato in grado di modificare durante l’intervallo, cercando di tenere alta la concentrazione in casa rossonera.

Il derby ora diventerà fondamentale in casa Milan con i rossoneri che, in caso di ko, scivolerebbero a cinque punti da un’Inter che nelle ultime settimane ha trovato il giusto ritmo. Andare ad una distanza così importante dai nerazzurri rischierebbe di complicare la stagione del Milan e di subire un contraccolpo duro da digerire a pochi giorni dalla sfida, fondamentale, di Coppa Italia contro la Lazio.

Portare a casa un successo in casa del Parma avrebbe dato l’opportunità al Milan di vivere la sosta in cima alla classifica e di presentarsi al derby senza grandi preoccupazioni. Starà a Massimiliano Allegri e ai calciatori, cercare di invertire subito la rotta e provare a regalarsi un’altra grande notte in questo inizio di campionato.