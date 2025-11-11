Sandro Tonali non dimentica il suo Milan: la scelta emoziona i tifosi (VIDEO)

Il centrocampista ex Milan ha stilato la sua top 11 dei compagni di squadra: dentro ci sono sei milanisti. Ecco il video

Sandro Tonali ha lasciato il Milan da ormai due anni e più, ma i tifosi rossoneri non hanno ancora digerito il suo addio. Era l’estate del 2023 quando, senza più l’ostacolo Paolo Maldini, mandato via solo pochi giorni prima, Giorgio Furlani decise di vendere il centrocampista al Newcastle per poco più di 50 milioni. Così i rossoneri persero non solo un fortissimo centrocampista ma anche l’anima stessa della squadra e punto di riferimento anche per i tifosi. Non è un caso che oggi è amatissimo anche in Inghilterra, nonostante il caos per la questione calcioscommesse: dopo otto mesi di stop, è tornato in campo meglio di prima e oggi, secondo Paul Scholes, è il miglior centrocampista della Premier League, l’unico italiano in grado di fare la differenza in un campionato come quello inglese. I tifosi del Milan non hanno mai dimenticato Tonali e viceversa: Sandro è sempre legatissimo ai rossoneri, sia la squadra che i tifosi stessi, e spera un giorno di tornare come ha fatto capire palesemente in alcune recenti interviste.

La Top 11 di Tonali dei compagni di squadra

Che Tonali non abbia dimenticato il suo Milan è piuttosto palese anche da un video diventato virale in queste ore. Un giochino social in cui gli viene chiesto di fare la formazione dei migliori 11 giocatori coi quali ha giocato in carriera. Inevitabilmente, in questa squadra c’è tantissimo Milan: sono sei i giocatori rossoneri, tutti presenti nell’incredibile ciclo che portò i rossoneri dal ritorno in Champions allo Scudetto e fino alla semifinale della massima competizione europea.

In porta c’è Gianluigi Donnarumma, compagno di squadra al Milan e anche in Nazionale. Theo Hernandez è inevitabilmente il terzino sinistro della sua squadra e in mezzo, insieme a Bastoni, Simon Kjaer, uno dei leader di quel Milan vincente. A centrocampo c’è Franck Kessie, con il quale, insieme anche a Bennacer, ha composto per anni un centrocampo clamoroso, un mix perfetto di qualità e quantità. In attacco c’è Rafael Leao esterno a sinistra nel suo 4-3-3 e, ovviamente, centravanti Zlatan Ibrahimovic. Nella sua squadra c’è anche Nicolò Barella a centrocampo, poi tre giocatori del Newcastle: Trippier (terzino destro), Bruno Guimaraes (centrocampo) e Jacob Murphy (esterno destro).