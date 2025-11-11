Santi Gimenez, la Premier League chiama: pronta l’offerta

L’attaccante messicano nel mirino di una squadra della Premier League: arriverà un’offerta per il calciomercato invernale?

La stagione di Santiago Gimenez non sta andando secondo le aspettative, è cosa nota. Una volta guarito dall’infortunio alla caviglia sinistra, il numero 7 del Milan dovrà impegnarsi per dimostrare di meritare fiducia almeno fino al termine della stagione.

A Massimiliano Allegri serve un centravanti in grado di dare garanzie in termini di gol. Il nazionale messicano finora non ne ha segnato nessuno in Serie A, si è limitato realizzarne uno in Coppa Italia contro il Lecce. Troppo poco. La società rossonera valuterà se prendere un altro attaccante, cedendo lui oppure sfruttando qualche occasione di mercato per assicurarsene uno a condizioni favorevoli (ad esempio, in prestito con diritto di riscatto).

Calciomercato Milan, Santi Gimenez dall’Italia all’Inghilterra?

El Bebote ha dichiarato in più occasioni che vestire la maglia del Milan rappresenta il coronamento di un sogno, dato che tifava per i colori rossoneri già da bambino. Tuttavia, la situazione si potrebbe complicare e spingerlo a valutare di cambiare aria.

Gimenez non dovrebbe avere problemi a trovare una nuova sistemazione. In Serie A si era interessata la Roma nello scorso calciomercato estivo e non escluso che si possa riparlare di uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe lui e Artem Dovbyk. Dovrebbe avere mercato anche in Premier League, dove nel mercato estivo 2024 era stato il Nottingham Forest a provare a portarlo in Inghilterra.

A gennaio un tentativo potrebbe essere fatto dal West Ham, che cederà Niclas Füllkrug e prenderà un nuovo centravanti. Il tedesco era stato accostato al Milan due estati fa e recentemente è successo di nuovo, dato che l’ex Borussia Dortmund è destinato a lasciare Londra. Però ci sono dubbi sulle sue condizioni fisiche e oggi appare difficile immaginarlo in maglia rossonera, più probabile un ritorno in Bundesliga.

Il West Ham è terzultimo nella classifica della Premier League, dovrà migliorare la propria posizione per attirare Gimenez e altri calciatori importanti a gennaio. Ora il messicano è concentrato sul suo recupero fisico, dovrebbe tornare dopo la sosta nazionali, in tempo per il derby Inter-Milan del 23 novembre.