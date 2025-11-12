Quella volta che – Buffon fu ad un passo dal Milan, era già pronto il contratto

Torna la rubrica Quella volta che di Milanlive.it, dedicata a quelli che sono episodi e curiosità inerenti il mondo rossonero del passato.

Questa volta andremo a raccontare di quando Gianluigi Buffon, uno dei migliori portieri della storia del calcio, fu vicino dal vestire la maglia del Milan, ormai quasi venti anni fa.

Nel 2006 la Serie A si concluse tra le polemiche con la Juventus che ebbe la meglio sul Milan nella corsa scudetto in un campionato che sarà successivamente assegnato all’Inter per lo scandalo Calciopoli. La nazionale italiana riuscì a compattarsi e a isolarsi dalle polemiche del momento andando a vincere il mondiale in Germania. Diversi calciatori azzurri, così come tanti big stranieri della Juventus cambiarono maglia e ci furono voci inerenti anche il futuro di Del Piero e Buffon. Il Milan, alle prese con un periodo non felicissimo per Dida, ci pensò e le parti arrivarono a parlare in maniera concreta.

Buffon fu vicino al Milan, saltò tutto per volere di Berlusconi

La retrocessione della Juventus diede il via all’epoca d’oro dell’Inter che riesce a portare Vieira e Ibrahimovic in nerazzurro con il Milan che mise nel mirino Gianluigi Buffon. La trattativa partì in maniera decisa con le parti che arrivarono molto vicine dal concludere positivamente l’affare.

Villiam Vecchi, storico preparatore dei portieri del Milan, aveva un ottimo rapporto con Gianluigi Buffon e, dopo una chiacchierata con Adriano Galliani, parlò con l’estremo difensore della Juventus per capire la sua disponibilità ad un trasferimento in rossonero. Buffon, all’epoca, disse di no solamente ad un trasferimento all’Inter, lasciando aperta la porta al Milan.

I rossoneri iniziarono a parlare con l’entourage di Gianluigi Buffon, arrivando di fatto ad un accordo intorno ai 6 milioni di euro a stagione per portare il classe 1978 a Milanello. Una volta che tutto sembrava ad un passo dal chiudersi, Silvio Berlusconi decise di bloccare la trattativa trovando troppo alta la richiesta di 30 milioni di euro da parte della Juventus per il cartellino del portiere.

Una scelta, quella di fermare il tutto, che portò il Milan a restare con Nelson Dida in porta. Il portiere brasiliano fu poi decisivo nella vittoria della Champions League del 2007 con Buffon che decise di restare ancora in bianconero dando vita ad un nuovo ciclo bianconero, concluso poi con una lunga serie di scudetti vinti dalla squadra di Conte prima e Allegri prima con Buffon sempre protagonista.