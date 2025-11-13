Milan, via in prestito David Odogu: le 4 possibili destinazioni

Il Milan vuole cedere in prestito Odogu nel mercato di gennaio per dargli la possibilità di giocare: le 4 possibili destinazioni

David Odogu è arrivato nell’ultimo giorno di agosto come rinforzo per la difesa. Un acquisto che ha colto tutti un po’ di sorpresa. In quella fase del mercato, infatti, dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese al debutto in campionato, Allegri aveva esplicitamente chiesto un rinforzo di esperienza per la retroguardia. Un giocatore, insomma, che potesse alzare il livello di qualità e di attenzione del reparto. Tare ha trattato col Manchester City per Akanji, che si è poi accordato con l’Inter (il Milan non ha accettato le sue richieste di ingaggio), poi ha provato a prendere Joe Gomez dal Liverpool senza riuscirci per questione di tempi. Così, dal nulla, a grandissima sorpresa, ecco Odogu, con sole tre presenze (da subentrato) da professionista in Bundesliga. Qualcosa è palesemente andato storto.

Odogu verso il prestito: quattro squadre interessate

Odogu però non è uno sconosciuto. Anzi, se ne parla un gran bene in termini di potenziale. Ad oggi, però, non l’abbiamo praticamente mai visto. Ha giocato soltanto 11 minuti in Coppa Italia contro il Lecce, dopodiché il nulla, nonostante le buone indicazioni date ad Allegri (che evidentemente non lo ritiene pronto e davanti ci sono altri quattro titolari). Si è parlato di lui in questi mesi soprattutto per la clamorosa somiglianza con De Winter e Athekame, diventata un meme fra i tifosi.

Chiaramente non è una situazione che aiuta il calciatore tedesco, che è giovanissimo (2006) e avrebbe bisogno di giocare con continuità. Di certo non può farlo in Serie D con il Milan Futuro, sarebbe inutile per lui e per la sua crescita. Ecco perché la soluzione migliore potrebbe essere una cessione in prestito a gennaio: Tare, che comunque crede fortemente nel potenziale del ragazzo (non a caso sono stati spesi 10 milioni per prenderlo dal Wolfsburg), starebbe già cercando una sistemazione temporanea, almeno fino a giugno, per il mercato di gennaio. Sarebbe ancora meglio in Serie A, così che può prendere confidenza con un campionato molto particolare in molti aspetti soprattutto difensivi. Sassuolo, Lecce, Parma e Udinese potrebbero essere le destinazioni migliori.