Milan Virtus Entella, dove vedere l’amichevole in tv e streaming: è gratis

Per questa sosta di novembre c’è una novità in casa Milan: si giocherà infatti un’amichevole contro la Virtus Entella a Solbiate Arno e si potrà vedere gratuitamente

Il Milan non si ferma mai. Neppure durante la pausa per le nazionali, la squadra di Massimiliano Allegri resta concentrata sul lavoro quotidiano in vista del ritorno in campo. I rossoneri sosterranno un test amichevole contro la Virtus Entella per mantenere ritmo e condizione in vista del derby del 23 novembre. Una partita utile per chi ha giocato meno e un’occasione per provare soluzioni tattiche alternative.

Amichevole Milan Virtus Entella: data, orario e formazione

Il match si giocherà venerdì 14 novembre alle ore 11:30, nello stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, impianto che ospita le gare del Milan Futuro. Avversaria sarà la Virtus Entella, formazione ligure attualmente quattordicesima in Serie B.

Allegri dovrà fare i conti con molte assenze dovute alle convocazioni in nazionale: tra i pali spazio a Terracciano, mentre Tomori, rimasto a disposizione dopo la mancata chiamata dell’Inghilterra, guiderà la linea difensiva. A centrocampo, minuti importanti per Jashari, schierato in regia, e sulla corsia mancina toccherà a Estupiñan. In avanti, Christian Pulisic sarà il riferimento offensivo: l’americano, non impegnato con la sua nazionale, guiderà un attacco sperimentale. Santiago Giménez verrà probabilmente risparmiato in vista della stracittadina, mentre Adrien Rabiot proseguirà il percorso di recupero e tornerà ad allenarsi in gruppo la prossima settimana.

Dove vedere Milan Virtus Entella

La partita verrà trasmessa in diretta su Milan TV (disponibile su DAZN, Sky e Amazon Prime Video Channels) e in streaming tramite YouTube e l’app ufficiale del club. Un’occasione per i tifosi di seguire da vicino la crescita dei rossoneri e i test di Allegri in vista dei prossimi impegni ufficiali.