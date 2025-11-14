È lui l’attaccante che il Milan vuole: segna un gol a partita

Il Milan sta cercando un attaccante per il mercato di gennaio e ha individuato in questo ragazzo un interessante profilo. I dettagli

Il mese di novembre porta il Milan a misurare ogni decisione con la massima lucidità. Il rendimento degli attaccanti non soddisfa le richieste di Massimiliano Allegri, che da tempo sottolinea la necessità di rinforzare il reparto. Gimenez fatica a incidere, Nkunku non trova continuità, così nei corridoi di mercato vengono presi in esame profili utili per alzare il livello. Tra questi spunta un nome che negli ultimi mesi si è imposto in modo netto in Danimarca: Franculino Gluda Djú, talento del Midtjylland classe 2004. La sua crescita attira diversi club europei e il Milan valuta il profilo nel gruppo degli attaccanti seguiti, senza forzare alcuna decisione in vista della sessione invernale che arriverà fra poco (e che rischia di essere decisiva per il prosieguo del campionato).

Il Milan è interessato a Franculino

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato di questo giocatore nel suo ultimo video. “In Italia diversi club stanno cercando di sondare alcuni profili per rinforzare l’attacco“.

La situazione riguarda anche il Milan, come ribadito dallo stesso giornalista in un’altra analisi: “Il nome di Franculino del Midtjylland, che sta vivendo una stagione clamorosa, a gennaio potrebbe essere un obiettivo per club italiani, e piace molto anche al Milan”. Il rendimento dell’attaccante è evidente nei numeri: 14 gol in 14 partite in Superliga, 3 reti in 4 incontri europei, impatto che ha convinto più società a informarsi. Il club danese non valuta una cessione a breve, perché conosce il potenziale economico del ragazzo, ma intanto parte da una richiesta che supera i 20 milioni. La concorrenza è reale, con interessi provenienti da Bundesliga e Premier, oltre alla Roma che ha già chiesto dettagli economici. In Italia anche il Bologna segue il giocatore con attenzione, mentre il Torino aveva provato un affondo nel 2024 senza risultati.

Chi è Franculino, ruolo e caratteristiche

Franculino presenta caratteristiche utili per un club che vuole investire su un profilo giovane ma già pronto. Mancino, 1.82 di altezza, fisico strutturato, progressione forte, qualità nel dribbling e capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi: da prima punta, seconda punta o esterno destro. È cresciuto nelle giovanili portoghesi, ha lasciato un segno nella UEFA Youth League con il Benfica, poi nel 2023 si è trasferito al Midtjylland, dove ha trovato un salto competitivo decisivo.

Le sue qualità tecniche sono supportate dalla mentalità: già inserito stabilmente nella nazionale della Guinea-Bissau, mostra sempre personalità e un buon istinto in area. Restano elementi da valutare, come l’impatto in un campionato di livello superiore e la continuità in un percorso più complesso rispetto alla Superliga. Il Milan conosce questi aspetti e li tiene in considerazione, mentre Allegri attende un segnale chiaro sulla direzione che il club vorrà seguire nelle prossime settimane. Per ora Franculino è un nome presente nella lista dei profili valutati, non l’unico, ma tra quelli che hanno attirato più interesse per crescita, potenziale e margine di sviluppo immediato.