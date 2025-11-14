Infortunio in nazionale: è a forte rischio per la partita contro il Milan

Arriva già la prima tegola. Il calciatore è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisica. Ecco cosa sta subito emergendo

L’ultima pausa per le nazionali, quella di ottobre, non ha certo sorriso al Milan, che ha dovuto fare i conti con diversi stop. Non proprio infortuni di poco conto visto che Massimiliano Allegri ha dovuto rinunciare per circa un mese a Christian Pulisic, rientrato solamente contro il Parma così come a Pervis Estupinan.

E’ andata anche peggio ad Adrien Rabiot, che non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo e la partita contro l’Inter è ovviamente a rischio. Nei prossimi giorni ne capiremo di più, ma non ci sarà nell’amichevole di venerdì organizzata per testare le condizioni di Ardon Jashari, che lavora con la squadra da un paio di settimane.

Dopo il derby, il Diavolo sarà impegnato per due volte contro la Lazio, il 29 novembre, a San Siro, per la tredicesima giornata di Serie A, e all’Olimpico, il 4 dicembre per gli Ottavi di finale di Coppa Italia. L’ultimo mese dell’anno sarà abbastanza fitto con i match contro il Torino e il Sassuolo, prima di volare in Arabia Saudita per la semifinale della Supercoppa Italiana contro il Napoli e l’eventuale finale. Il 28, infine, si chiuderà contro il Verona.

Stop in Nazionale, la prima partita di dicembre a rischio

Proprio la prima sfida del mese di dicembre in campionato è finita sotto la lente di ingrandimento: nella serata di giovedì si è giocato il match valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026 tra l’Inghilterra e la Serbia di Pavlovic.

Nessun problema per il roccioso centrale rossonero, ma a fermarsi è stato il compagno Ilic. Il giocatore del Torino è stato costretto a lasciare il campo – lo ha fatto sulle proprie gambe, ma visibilmente dolorante – al 39esimo, per via di un problema al ginocchio.

L’intervento immediato dello staff medico serbo ha subito fatto capire che si trattasse di qualcosa di serio. Al termine della gara, così, il ct Veljko Paunović ha messo in allarme tutto il popolo granata parlando si “sospetta lesione al legamento collaterale”.

La sfida contro il Milan, in programma l’8 dicembre in Piemente, è ovviamente a serio rischio. Presto conosceremo i possibili tempi di recupero. La sosta per le nazionali non inizia proprio bene per i club di Serie A.