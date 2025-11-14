Milan e Inter, sfida totale sul mercato: tre obiettivi in comune

Il Milan e l’Inter sono alla ricerca di un portiere per il futuro e hanno gli stessi obiettivi: Tare deve scegliere chi puntare e anticipare la concorrenza

Il passaggio verso il derby non concede pause ai due club milanesi. La sfida del 23 novembre porta con sé una posta alta, con un equilibrio in classifica che aggiunge peso a ogni dettaglio tecnico. Mentre San Siro si prepara a un’altra giornata decisiva, dirigenti e staff valutano anche temi legati alla prossima estate, perché la situazione dei portieri diventa un punto delicato per entrambe le società.

La coincidenza dei contratti in scadenza aggiunge una pressione che non può essere ignorata, soprattutto in un momento in cui ogni valutazione economica influisce sulla strategia complessiva. Nel frattempo la corsa in campionato non rallenta. L’Inter arriva al derby con 24 punti, stessa quota della Roma, con il Milan e il Napoli distanziati di due lunghezze. La squadra di Chivu punta a consolidare la vetta, mentre Allegri vuole indirizzare la stagione attraverso un risultato che possa dare nuova spinta ai rossoneri.

Calciomercato Milan, tre nomi per la porta: sfida all’Inter

Il confronto diretto arriva in una fase in cui entrambe mostrano una struttura solida, pur con aspetti da limare. Intorno alla partita si inserisce il tema più caldo per i dirigenti: Sommer e Maignan sono in scadenza nel 2026, condizione che permette ai due portieri di liberarsi a fine stagione senza indennizzi. È un punto critico, perché un ruolo così determinante non può restare indefinito troppo a lungo.

La ricerca del possibile sostituto coinvolge tre nomi monitorati da settimane da entrambi i club.

, oggi al Cagliari, continua a crescere dopo il passaggio al Napoli e la prima convocazione con la Nazionale maggiore. Zion Suzuki , profilo del Parma, resta fermo a causa di un infortunio alla mano che lo terrà fuori tre mesi, ma mantiene un gradimento elevato tra gli scout.

Noah Atubolu , tedesco del Friburgo, vive un periodo complicato dopo una recente papera in Europa League contro il Bologna, ma conserva caratteristiche tecniche ritenute interessanti dagli osservatori.

Inter e Milan proseguiranno la valutazione di questi profili fino a primavera, quando le decisioni sui contratti di Sommer e Maignan diventeranno inevitabili. Per ora i riflettori restano sul campo: il derby del 23 novembre può dare una svolta immediata alla corsa per la vetta, mentre il discorso legato ai portieri scorrerà in parallelo, pronto a entrare nel vivo nelle prossime settimane.