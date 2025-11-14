Milan, tutto inventato: la verità su Camarda

Finalmente la verità sui presunti bonus previsti nell’accordo fra Milan e Lecce ad ogni gol di Camarda: tutti i dettagli

L’estate scorsa Francesco Camarda è passato in prestito al Lecce per avere l’opportunità di mettere minuti nelle gambe in Serie A dopo una stagione da dimenticare fra prima squadra e Milan Futuro. Ha segnato di testa il suo primo gol nella massima serie ma, di recente, è stato protagonista in negativo con il rigore sbagliato contro il Napoli al Via del Mare. Sul perché abbia calciato lui quel rigore, nonostante la giovanissima età, si è aperto un dibattito: negli ultimi mesi infatti si è diffusa l’indiscrezione sui bonus garantiti dal Milan al Lecce per ogni gol di Camarda, così in molti hanno spiegato la scelta di Francesco come rigorista. A quanto pare però questi bonus non è esistono. A fare chiarezza in merito è stato Sticchi Damiani, il presidente del club pugliese.

Camarda e il bonus gol dal Milan: Sticchi Damiani fa chiarezza

Quel rigore potevano calciarlo Ramadani, Berisha e Tete Morente, ma è stato Eusebio Di Francesco ad indicare Camarda: “Sono stato io il primo a volergli far battere il rigore: era uno dei nostri rigoristi”, le parole dell’allenatore. E no, i presunti bonus dal Milan non c’entrano niente, anche perché, come detto, quei bonus in realtà non esistono.

Sticchi Damiani ha spiegato: “Si dice che Camarda abbia battuto il famoso rigore perché il Lecce prende un premio per ogni gol che fa. Questo premio per gol non c’è, non so come dirlo, è un’invenzione. Se Camarda fa gol il Lecce non percepisce un premio dal Milan, anzi temo che dobbiamo pagare noi un premio a lui”, la battuta del presidente leccese. Non c’è quindi alcun tipo di premio per il Lecce in caso di gol di Camarda, e a questo punto viene da pensare che non ci sia nemmeno per le singole presente, come invece si era detto nei mesi scorsi. Il Milan spera fortemente che Francesco possa trovare continuità e soprattutto fiducia: in questo modo, l’anno prossimo potrebbe già tornare per avere un ruolo importante, magari al fianco di Robert Lewandowski.