Ritorno di fiamma Milan: affare in prestito a gennaio

Il giocatore è pronto a liberarsi anche in prestito durante il mercato di gennaio: il Milan fa sul serio per un ritorno di fiamma

Un nuovo incrocio di mercato tra Milan e Roma si prepara a entrare nella fase più calda, questa volta con un obiettivo in grado di cambiare gli equilibri delle rispettive stagioni. Le due società guardano con attenzione a un profilo che conosce già la Serie A e che non trova spazio nel suo attuale club in Inghilterra. Entrambe le squadre hanno la necessità di aggiungere gol e non solo al loro reparto offensivo, che in questi primi mesi della nuova stagione non ha dato segnali incoraggianti per Allegri e Gasperini.

Il nome al centro della trattativa è Joshua Zirkzee, attaccante che sta valutando una nuova destinazione dopo mesi difficili in Premier League. Secondo il Corriere della Sera, Milan e Roma hanno avviato contatti serrati con il Manchester United, che considera l’ipotesi di una cessione a gennaio in prestito senza obbligo di riscatto. Un dettaglio che apre una finestra concreta per le italiane.

Milan e Roma si sfidano per Zirkzee: i dettagli

Tra le società si era parlando in estate, soprattutto negli ultimi giorno di agosto, di un possibile scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez, tentativo poi sfumato per il rifiuto del messicano di lasciare Milano. Un episodio che non ha raffreddato i rapporti, anzi: Igli Tare e Ricky Massara continuano a discutere di questa possibilità, che non è quindi sfumata del tutto, ma nel frattempo i due dirigenti si guardano anche intorno alla ricerca di altre soluzioni.

Zirkzee è un’opportunità. Nell’estate del 2024, il Manchester United ha investito 42,5 milioni di euro (cifra della clausola rescissoria) per strapparlo al Bologna, con un contratto valido fino al 2029 e un’opzione per il 2030. L’ingaggio fissato a 3,6 milioni netti (circa 6,5 lordi) non sembra un ostacolo insormontabile per le italiane, soprattutto in caso di prestito. La situazione tecnica del giocatore spinge verso un addio temporaneo: sotto la guida di Ruben Amorim, Zirkzee ha collezionato soltanto cinque presenze stagionali per un totale di 90 minuti.

Numeri troppo bassi per conservare un posto nella nazionale olandese, obiettivo che resta centrale in vista dei Mondiali 2026. Nel suo primo anno a Manchester aveva avuto maggior continuità ma in un contesto che non riesce a valorizzare nessun tipo di calciatore. Quest’anno è arrivato anche Benjamin Sesko a complicare ulteriormente le cose. Per questo motivo l’attaccante valuta con favore un ritorno in Italia, dove Milano e Roma offrono un percorso chiaro e un ruolo centrale.

Zirkzee alla Roma libera Dovbyk

Se dovesse spuntarla la Roma, potrebbe comunque essere una buona notizia per il Milan. L’acquisto dell’olandese libererebbe Dovbyk, che a quel punto potrebbe arrivare in rossonero non per forza in uno scambio con Gimenez ma come operazione a parte. L’ucraino continua ad essere un profilo molto gradito ad Allegri, nonostante le difficoltà mostrate finora con la Roma.