È fuori condizione: Allegri pensa al cambio a sorpresa nel derby

Il giocatore potrebbe stare fuori nella partita più importante per i tifosi rossoneri: il punto della situazione ad una settimana dalla sfida

Manca una settimana alla sfida contro l’Inter. Una sfida da vincere per tornare avanti ai cugini, dopo il passo falso contro il Parma. Il pareggio per 2 a 2, brucia ancora parecchio in casa rossonera, ma Massimiliano Allegri è consapevole che la crescita della sua squadra passa anche da queste battute d’arresto.

Il tifoso è deluso, ma pensa al match del 23 novembre, quando il Milan affronterà gli uomini di Cristian Chivu. I nerazzurri, dopo un periodo di assestamento, hanno trovato gli equilibri utili a stare in alto in classifica. Il ko in finale di Champions League e i malumori sorti negli Stati Uniti appaiono dei lontani ricordi.

Per battere l’Inter, dunque, servirà il miglior Milan. La domanda, a questo punto, dunque, sorge spontanea: Allegri riuscirà a schierare la formazione più forte? Dall’amichevole contro l’Entella di venerdì sono arrivati diversi segnali: quelli positivi sono ovviamente legati al rientro di Ardon Jashari e ai novanta minuti messi nelle gambe da Chris Pulisic.

E’ finito nel mirino, Allegri ora può farlo fuori

L’americano, dunque, si candida a prendersi una maglia da titolare, verosimilmente, al fianco di Rafa Leao. Il portoghese e l’ex Chelsea potranno così finalmente giocare insieme dal primo minuto: in Serie A non è mai successo.

Lo svizzero, ovviamente, salvo sorprese, si accomoderà in panchina, ma a centrocampo potrebbero esserci delle novità. Youssouf Fofana è una delle note dolenti dell’ultimo periodo e anche in amichevole non ha certo entusiasmato. Ormai da settimane i tifosi manifestano malumore nei suoi confronti.

Il francese non ha mai spiccato per doti offensive, ma se il suo rendimento cala anche in fase difensiva, il risultato non può che essere negativo. Per Allegri, Fofana è stato, fin qui, un punto fermo, ma con tutta la rosa a disposizione e soprattutto con il rientro di Adrien Rabiot, la sua posizione è pronta ad essere messa in discussione.

D’altronde Ardon Jashari scalpita e Ruben Loftus-Cheek ha sempre dato buone risposte quando è stato chiamato in causa in campionato e poi c’è Samuele Ricci che ha dimostrato di essere in netta crescita. Con Rabiot, dunque, il connazionale ex Monaco potrebbe finire fuori per la felicità di molti tifosi rossoneri.