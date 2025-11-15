Fattore Spalletti decisivo per il difensore: Juventus in vantaggio sul Milan

Il difensore è nel mirino del Milan per il mercato di gennaio ma la Juventus è in netto vantaggio: decisivo il fattore Spalletti

Il Milan cerca un difensore centrale di livello per il mercato di gennaio. Tomori, Gabbia e Pavlovic hanno fato finora buone garanzie, così come Koni De Winter come prima riserva. Ma Allegri sa che, per fare un salto di qualità e puntare allo Scudetto, è necessario qualcosa in più. In estate Tare ha provato a prendere Akanji e Gomez, alla fine ha ripiegato sul giovanissimo David Odogu (che andrà probabilmente in prestito).

Il difensore del Liverpool resta un’idea, ma il direttore sportivo sta vagliando anche altre opportunità. Dal Bayern Monaco ne arriva una davvero interessante: è Kim Min-jae, che non sembra rientrare nel progetto tecnico di Kompany. Il problema per arrivare all’ex Napoli è l’ingaggio, e adesso si è aggiunto anche un altro ostacolo.

Kim Min-jae vuole Spalletti

Come riportato da Paolo Paganini a JuveLive.it su Twitch, Kim è anche un’idea di Luciano Spalletti per la Juventus. Il cronista della Rai ha infatti dichiarato: “Spalletti vuole Kim. Conosce già il campionato italiano ed è finito ai margini del Bayern Monaco“.

Un nome importante, legato anche a un contratto altrettanto importante. Paganini ha aggiunto: “L’unico vero scoglio è l’ingaggio, perché comunque stiamo parlando di 9 milioni di euro all’anno, 4.5 per metà stagione”. Una cifra molto alta per i parametri attuali della Juventus, che con Comolli ha avviato un progetto tecnico ed economico diverso. Il giornalista ha aggiunto: “So che il giocatore vorrebbe tornare alla corte di Spalletti, quindi sicuramente il numero uno come idea è lui”.

L’interesse di Spalletti è sicuramente un vantaggio per la Juventus rispetto all’interesse del Milan, che non ha mai mosso passi concreti in questo momento. Anche i bianconeri però devono risolvere la grana ingaggio, magari con la partecipazione del Bayern Monaco al pagamento di una parte in un’operazione di prestito. Per i rossoneri si fa durissima e forse Tare ha già abbandonato l’idea prima del previsto.