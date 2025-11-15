Infortunio in Nazionale: torna subito a Milano, derby a rischio

Un calciatore dell’Inter si è infortunato e adesso bisognerà capire se le sue condizioni fisiche gli permetteranno di disputare il derby milanese.

Dopo la sosta nazionali Inter e Milan si sfideranno nell’atteso derby di campionato. I nerazzurri sono in testa alla classifica assieme alla Roma, mentre i rossoneri sono appena dietro di 2 punti, in compagnia del Napoli. Finora è stata una Serie A abbastanza equilibrata, ci sono 7 squadre in 6 punti.

Christian Chivu ha ricevuto la pesante eredità di Simone Inzaghi, che ha preferito andare all’Al Hilal in Arabia Saudita, e sta facendo un buon lavoro. Presto per le sentenze, però in casa Inter c’è soddisfazione per una scelta che inizialmente aveva generato diversi dubbi. L’allenatore rumeno aveva poche panchine in Serie A alle spalle, quindi sembrava una scommessa. A breve dovrà affrontare il primo derby di Milano da tecnico, dopo quelli già disputati da calciatore in passato.

Derby Inter-Milan: Chivu perde un titolare?

Sia Chivu sia Allegri sperano di arrivare alla stracittadina milanese con tutti i giocatori a disposizione. Non ci sono squalificati, la preoccupazione degli allenatori riguarda eventuali infortuni.

Nelle scorse ore è arrivata una notizia che ha fatto preoccupare i tifosi dell’Inter: Denzel Dumfries ha lasciato il ritiro della nazionale olandese. L’esterno destro nerazzurro ha accusato un infortunio e di comune accordo è stato deciso di farlo rientrare anticipatamente a Milano. Stando a quanto spiegato da fonti autorevoli come Sky Sport e La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di un leggero fastidio alla caviglia sinistra avvertito in allenamento.

Non sembra nulla di grave, anche se lo staff medico dell’Inter vorrà fare i dovuti accertamenti sulle condizioni fisiche dell’ex PSV Eindhoven. In questo momento, dall’ambiente nerazzurro trapela ottimismo sulla sua presenza nel derby di Milano, però Chivu attende specifiche rassicurazioni dopo i controlli a cui verrà sottoposto il calciatore.

Per l’Inter si tratta di un elemento molto importante: 15 presenze (13 da titolare) e 3 gol. La sua forza fisica e la sua corsa hanno già messo in difficoltà il Milan in passato. Da capire che scelta farà Allegri per contrastarlo sulla fascia: Pervis Estupinan e Davide Bartesaghi si giocano il posto. L’ex Brighton ha più esperienza e parte come favorito, però l’allenatore rossonero valuterà se lanciare dal primo minuto il giovane italiano, che si è comportato abbastanza bene quando ha giocato.