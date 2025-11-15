La strana risposta di Kjaer sul Milan della scorsa stagione: “Questioni riservate”

Nell’intervista rilasciata oggi alla Gazzetta dello Sport, Kjaer non si sofferma troppo sulla passata stagione: “Non dico di più”

Simon Kjaer, eccezionale protagonista della storia recente del Milan, ha rilasciato oggi una bellissima intervista alla Gazzetta dello Sport. Ha ricordato le tappe in rossonero e della sua carriera, fra gioie, come lo Scudetto del 2022, e dolori, nello specifico il malore di Christian Eriksen durante gli Europei. Ha parlato tantissimo, e inevitabilmente, di Milan: è rimasto a vivere sul lago di Como e si definisce tifoso milanista e della Danimarca (“mentre a tutte le altre squadre voglio bene“). Dieci mesi fa, dopo la fine del contratto con il Diavolo, ha deciso di ritirarsi: nonostante delle buone opportunità, anche dal punto di vista economico, ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo. “Ho deciso di farlo per i miei bambini: ora sto con loro, ho perso metà della loro vita per il calcio“. L’addio al Milan è stato doloroso: a settembre 2023 gli è stata comunicata la scelta della società di non rinnovare il contratto, così il saluto a San Siro al termine di quella stagione.

Kjaer deve trattenersi sul Milan dello scorso anno

La stagione successiva, la prima senza di lui, è stata per il Milan un disastro: Moncada e Furlani, ancora in controllo del reparto sportivo, hanno sbagliato qualsiasi tipo di scelta. E quelle che hanno preso non hanno saputo accompagnarle né difenderle, come nel caso di Paulo Fonseca, lasciato solo la sera dell’esonero. A Kjaer è stato chiesto un parere proprio in merito allo scorso anno, e lui ha risposto in maniera enigmatica.

“Per me ci sono stati troppi cambi. A tutti i livelli”, ha esordito Kjaer. Dopodiché però non aggiunge più niente in merito alla questione: “Non dico di più perché dovrei parlare di cose che so dai miei amici, e sono questioni riservate“. Da tifoso milanista, afferma: “Certo, sono stato male come tutti i tifosi e ora sto molto meglio“. Una strana risposta da parte del danese che lascia spazio a qualsiasi tipo di interpretazione. Cosa avrà voluto dirà? Chissà. Una cosa è certa: lo scorso anno hanno pagato Fonseca prima e Conceicao poi, così come tanti calciatori poi venduti quest’estate, ma le colpe principali sono di una dirigenza che si è dimostrata inadatta a gestire un club così grande. Non è un caso che a maggio scorso sia arrivato Tare, direttore sportivo che conosce e vive il calcio da sempre.