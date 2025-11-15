Sinner passa il turno senza giocare, la notizia manda i tifosi in visibilio

Potrebbe arrivare una svolta clamorosa nel mondo del tennis. Per i top come Sinner e Alcaraz le cose potrebbero cambiare parecchio

Tutti pazzi per Jannik Sinner che sta vivendo da protagonista le Atp Finals attualmente in corso. Tutti pazzi per il fenomeno di San Candido che continua ad alternarsi col rivale Carlos Alcaraz nella lotta alla prima posizione del ranking.

Una battaglia infinita, anche a distanza, tra due tennisti che rappresentano la massima espressione del movimento attuale. Ed a proposito di campioni, Adriano Panatta al ‘Corriere della Sera’ ha detto la sua sul favorito a Torino: “Difficile indicare chi è il favorito, per me sono alla pari. E per la concorrenza c’è ben poco da fare, il loro è un confronto a parte. Chi vuole partecipare alla disputa, è chiamato a compiere un’impresa enorme contro Jannik e Carlos”.

Poi continuano gli elogi per il fuoriclasse italiano, arrivato ormai a livelli eccezionali: “Penso che Sinner in campo sia semplicemente perfetto. E parlo anche dell’atteggiamento, non solo dei colpi che sfodera. Sono contento che abbia diminuito il numero di pugnetti, quell’esultanza a pugno chiuso dopo ogni punto. Lo trovo un fatto molto positivo”.

Atteggiamento, risultati e qualità da fenomeno per Sinner, che intanto potrebbe presto ricevere una buona notizia in vista delle prossime stagioni. Il riferimento è alla possibilità di saltare un altro turno dei tornei 1000.

Due bye nei 1000: Sinner può saltare un altro turno senza giocare

Focus quindi sulla possibilità di introdurre due bye nei tornei Masters 1000, concedendo quindi la possibilità ai grandi campioni di saltare i primi due turni, accorciando la propria durata delle competizioni.

Una situazione che qualora dovesse trovare terreno fertile andrebbe ovviamente a favorire top player come Sinner e Alcaraz, sempre e comunque tra i migliori. Questa situazione è stata sottoposta ad Andrea Gaudenzi dal direttore Ubaldo Scanagatta, come evidenziato da ‘Ubitennis’: “Perché non pensate di dare due bye ai top, così entrerebbero al terzo turno e potrebbero arrivare più tardi al torneo?”.

Il presidente ATP ha evidenziato come su questa questione ci sia una riflessione in atto. “Sarebbe un’opzione”, ha ammesso Scanagatta, “chi vuole venir prima potrebbe guadagnare punti e premi in ogni caso, chi arriverà dopo, per svolgere anche eventuali attività esterne come esibizioni o impegni presi con sponsor vari, vi rinuncerebbe”.

Una soluzione del genere potrebbe chiudere le polemiche sui 1000 da 12 giorni.