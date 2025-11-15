Sorpresa Pulisic: rivelazione “imbarazzante”

Ecco cosa è accaduto. E’ lo stesso giocatore americano del Milan a rivelare tutto nel corso di una lunga intervista

Nelle scorse ore Christian Pulisic è tornato a giocare e a segnare. Lo ha fatto nell’amichevole contro l’Entella, che ha visto i rossoneri perdere per 3 a 2. Ma le notizie positive per i rossoneri non mancano: innanzitutto la presenza in campo per novanta minuti di Ardon Jashari che si può dunque considerare totalmente recuperato.

Nonostante il ko, quindi, Massimiliano Allegri può sorridere. Lo può fare soprattutto per Pulisic, da ritenersi totalmente pronto per la sfida contro l’Inter, in programma domenica 23 novembre. L’americano è senz’altro uno dei giocatori più importanti a disposizione del tecnico livornese.

Fin qui l’ex Chelsea ha segnato sei gol e realizzato due assist in nove partite disputate, con più di 440 minuti giocati. Numeri che non lasciano dubbi su chi abbia fatto meglio da inizio stagione. Ora c’è grande curiosità di vederlo all’opera con Rafa Leao, come accaduto in Coppa Italia contro il Bari.

Al momento, però, solo l’americano ha già la testa al derby. Il Milan, dopo un importante lavoro diplomatico, è riuscito a tenersi il giocatore, non lasciandolo partire per gli Stati Uniti.

La rivelazione di Pulisic: è successo appena arrivato

Nel frattempo, Pulisic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di CBS Sports. Sono stati davvero parecchi gli argomenti trattati. Inevitabile affrontare quello relativo a Luka Modric e al regalo di un iPhone:

“E’ vero? Sì, non sapevo che fosse uscita questa cosa. Non so se io debba confermarlo, ma sì (ride, ndr). In teoria i nuovi dovrebbero cantare davanti alla squadra, ma quando sei Luka Modric e hai vinto il Pallone d’Oro e diverse Champions League, puoi anche non farlo. E poi non si dice no a nuovi iPhone (ride, ndr)”.

Per Pulisic, ovviamente, fu diverso. L’americano dovette cantare: “E’ stato imbarazzante. Ho cantato ‘Party in the USA’ di Miley Cyrus, pensavo fosse adatta. Penso di aver fatto qualcosa di simile al Chelsea. È stato il peggior momento nel mondo. Lo odio, ho visto persone così a disagio“.

Pulisic è dunque entrato così nello spogliatoio del Milan. Uno spogliatoio di cui , però, l’ex Chelsea non è proprio un leader: “Non mi faccio sentire molto a parole, sono riservato e silenzioso. Ma sono cresciuto in carriera anche sotto questo punto di vista, non ho paura di dire la mia“.