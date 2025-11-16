Infortunio Calhanoglu in Nazionale, cosa sappiamo il vista del derby

Calhanoglu si è infortunato in Nazionale e tornerà subito a Milano come Dumfries: cosa sappiamo in vista del derby

Un allarme improvviso per l’Inter arriva dal ritiro della Turchia e tocca da vicino il Milan. La nazionale ha comunicato l’assenza di Hakan Calhanoglu nella gara contro la Bulgaria per un problema al polso, una notizia che arriva ad una settimana dal derby di San Siro. Il centrocampista dell’Inter è un riferimento assoluto per la squadra di Christian Chivu e la sua possibile indisponibilità modificherebbe gli equilibri del match previsto per domenica 23 novembre alle 20:45. Il club nerazzurro segue con grande attenzione gli aggiornamenti sul giocatore, in attesa di capire i tempi di recupero.

Inter, non solo Calhanoglu: anche Dumfries a rischio per il derby

L’infortunio è arrivato durante le ultime ore di lavoro con la Turchia e lo staff medico ha preferito fermarlo subito. Le valutazioni entreranno nella fase decisiva al rientro del calciatore a Milano, dove verranno eseguiti controlli più approfonditi per capire l’entità del problema.

La gestione dell’infortunio diventa cruciale in vista del derby. E non è l’unico per l’Inter durante questa sosta: è rientrato in città nelle scorse ore anche Denzel Dumfries, anche lui per un problema fisico. L’esterno olandese non desta particolare preoccupazione ma le sue condizioni sono da valutare con grande attenzione in vista dell’importante gara di domenica.

Il Milan osserva questa doppia evoluzione con grande attenzione. Massimiliano Allegri prepara la gara con i giocatori rimasti a Milanello fra cui ci sono Pulisic e Rabiot, che si erano infortunati proprio durante la scorsa sosta ad ottobre. Stavolta tocca all’Inter fare i conti con gli infortuni. Un eventuale forfait di Calhanoglu e Dumfries cambierebbe il piano tattico del derby per Chivu. Al momento la parola chiave resta una sola: attesa. Le prossime ore saranno decisive per capire se il numero 20 dell’Inter potrà stringere i denti o se Chivu dovrà rinunciare al suo faro in mezzo al campo proprio nella gara più sentita della stagione.