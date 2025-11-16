L’annuncio è chiaro, la data si avvicina: tifosi del Milan in estasi

Un obiettivo di mercato della società rossonera ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti: tra la tifoseria c’è chi sogna per il 2026.

Nel Milan si sente la mancanza di un centravanti di peso, uno forte fisicamente e bravo a far salire la squadra, oltre a garantire un buon numero di gol. Sembrava dovesse arrivare durante la scorsa sessione estiva del calciomercato, ma dopo aver fallito l’assalto ad alcuni obiettivi la dirigenza ha virato su Christopher Nkunku, attaccante con caratteristiche diverse da quelle di una prima punta classica.

Ad oggi, le scelte fatte per l’attacco non hanno funzionato. Nkunku, pagato 37 milioni di euro più bonus, non ha segnato nessun gol in Serie A e in generale non ha convinto affatto. Santiago Gimenez, unico vero centravanti in organico, a sua volta è rimasto a secco di reti in campionato. Normale che si parli della possibilità che il Milan intervenga nella finestra invernale del mercato. Se non avverrà niente a gennaio, sicuramente succederà l’estate prossima.

Calciomercato Milan, colpo Lewandowski: le ultime news

Nell’ultimo periodo si parla moltissimo del possibile arrivo di Robert Lewandowski, il cui contratto con il Barcellona scade a giugno 2026. Improbabile che il 37enne polacco cambi maglia già a gennaio, anche perché non è ai margini del progetto tecnico di Hansi Flick. Più verosimile un addio a parametro zero a fine stagione.

Lewandowski, intervistato dalla tv polacca TVP Sport, si è così espresso a proposito del suo futuro: “Presto sarò pronto a decidere quale strada intraprendere e vedrò quali sono le mie opzioni. Non so dove sarò o cosa vorrò fare tra qualche mese“. Una scelta da parte del giocatore non arriverà tra tantissimo tempo, però non c’è una scadenza prestabilita.

In ogni caso, considerando quanto bene sta facendo il 40enne Luka Modric, in casa Milan si pensa anche all’ingaggio dell’ex bomber di Borussia Dortmund e Bayern Monaco. L’operazione non è semplice, anche perché oggi Lewandowski percepisce uno stipendio molto elevato, superiore ai 10 milioni di euro netti annui. Il club rossonero non può garantirgli un’importo simile, è verosimile che possa arrivare a circa 5 milioni.

Al nazionale polacco non mancano richieste da Arabia Saudita, Stati Uniti, Turchia e altri Paesi in cui c’è la disponibilità a offrirgli un contratto ricco. L’attaccante del Barcellona valuterà le diverse opzioni e poi farà una scelta.