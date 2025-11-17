Ancelotti spinge Thiago Silva al Milan a gennaio, svolta per il sogno

Le ultimissime sul futuro del difensore brasiliano, accostato ai rossoneri: può essere lui il grande colpo in difesa. Il punto della situazione

Lo scorso 22 settembre Thiago Silva ha compiuto 41 anni. Un’età in cui è decisamente inusuale indossare gli scarpini da calcio. Il campione brasiliano, invece, lo sta facendo ad alti livelli, difendendo i colori del Fluminense. Le 41 presenze, con oltre 3500 minuti giocati, ci raccontano, inoltre, di un calciatore che continua a star bene, tanto da pensare di prendere parte al prossimo Mondiale.

Carlo Ancelotti è così pronto a convocarlo e affidargli le chiavi dello spogliatoio. Thiago Silva per l’occasione vorrà farsi trovare al massimo della forma: il suo attuale club, così, potrebbe non essere quello idoneo per permettergli di arrivare in estate al 100%.

In questi giorni, dunque, sta avanzando l’ipotesi di vedere Thiago Silva in Europa a partire da gennaio. Un’ipotesi che permetterebbe al centrale di giocare ad alti livelli prima dell’appuntamento mondiale. Nelle scorse ore così il nome del giocatore è stato accostato al Milan. E’ stata La Repubblica a scrivere dell’interesse da parte del Diavolo per Thiago Silva.

Thiago Silva al Milan: il punto della situazione

I tifosi rossoneri sarebbero ovviamente pronti ad accoglierlo a braccia aperte, consapevoli che sarebbe il profilo giusto per guidare la difesa alla vittoria della seconda stella. Massimiliano Allegri, d’altronde, ha chiesto esperienza per il suo reparto arretrato.

Fino ad oggi dietro hanno sempre giocato Pavlovic, Gabbia e Tomori, con De Winter che si è fatto trovare pronto in caso di necessità. Il giovane Odogu, invece, è rimasto ai margini: non è ritenuto pronto e a gennaio può fare le valigie per andare a giocare con continuità, con la formula del prestito. Sarà lui, dunque, a far spazio al colpo in difesa.

Si aspettano, dunque, conferme su Thiago Silva, anche se al momento la pista non appare per nulla calda: come appreso tramite Marco Ramiccia, Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva, infatti, avrebbe chiarito che il giocatore non si muoverò dal Brasile: “Ha un contratto fino alla fine del prossimo anno con la Fluminense. Non c’è modo di partire. Chiuderà la carriera in Brasile“. Si legge su MilanistiChannel.

Dichiarazioni di facciata? Difficile da dire, c’è di certo che la stagione andrà in archivio fra meno di un mese e questo non può essere il momento giusto per parlare di calciomercato. Da metà dicembre, dunque, ne sapremo certamente di più.