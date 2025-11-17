Bartesaghi titolare: la scelta di Allegri per il derby

Le ultimissime notizie in vista della partita contro l’Inter in programma domenica sera contro i nerazzurri. Allegri ha le idee chiarissime

Sono giorni di riflessioni per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sta pensando alla squadra da contrapporre all’Inter domenica 23 novembre, alle ore 20.45. C’è il derby, una partita che non sarà mai come le altre, ma in questa circostanza vale ancora di più. In caso di successo, infatti, il Diavolo tornerebbe avanti ai cugini.

Con la pausa per le nazionali di mezzo, preparare la gara non è certo facile per nessuno, ma l’ex Juventus in questi giorni ha potuto contare su tanti giocatori che sono rimasti a Milanello. La nota più lieta è il rientro a pieno regime di Christian Pulisic che potrà giocare dal primo minuto, dopo essere subentrato nella sfida contro il Parma.

L’americano, finalmente, potrà affiancare Rafa Leao, come pensato in estate da Massimiliano Allegri. La coppia formata dal portoghese e dall’americano, invece, non si è mai vista dall’inizio in Serie A. Rappresenterà la novità più importante per il derby se tutto dovesse andare per il verso giusto.

Ha l’obiettivo di prendersi una maglia da titolare anche Adrien Rabiot. Secondo le ultime news provenienti da Milanello, il francese da martedì si allenerà in gruppo. Cinque giorni con il resto della squadra – siamo certi – basteranno per convincere Allegri a puntare su di lui al fianco di Luka Modric e Youssouf Fofana.

Milan, Bartesaghi in corsia di sorpasso: Allegri stravede per lui

Nonostante le critiche, il francese ex Monaco difficilmente perderà il posto, in attesa di Ardon Jashari. In difesa Tomori tornerà a giocare con Matteo Gabbia e Pavlovic. Sulla destra Alexis Saelemaekers non si tocca; a sinistra, invece, i dubbi ci sono.

Estupinan è tra i calciatori rimasti a Milanello, ma dopo la prestazione disastrosa con il Parma, rischia stare fuori per far spazio a Davide Bartesaghi. Il giovane italiano dovrebbe fare i conti con Dumfries, non certo un avversario facile. Nelle ultime settimane, però, l’azzurro si è fatto le ossa, affrontando gente come Politano, Neres, Dodo, Bellanova e Conceicao.

Allegri – come ci raccontano – stravede per Bartesaghi ed è pronto ad affidargli una maglia da titolare nella partita più difficile della stagione. E’ evidente che se dovesse superare l’esame derby, il posto da titolare potrebbe diventare definitivamente suo. Il dopo Theo Hernandez, dunque, è pronto a parlare italiano.